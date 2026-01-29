【MG 1/100 ガンダムF91 Ver.2.0[チタニウムフィニッシュ]【再販】】 予約開始：1月29日11時 5月 発送予定 価格：10,450円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 ガンダムF91 Ver.2.0[チタニウムフィニッシュ]」を5月に再販する。1月29日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は10,450円。

本製品は、映画「機動戦士ガンダムF91」に登場するMS「ガンダムF91」を、同社のプラモデルシリーズ「MG（マスターグレード）」で商品化したもの。

外装メインのホワイト部はチタニウムフィニッシュ加工を施した高級感溢れる仕上がりとなっており、ブルー、イエロー、レッド、オレンジ、グレー等には金属感漂うメタリック成形色を採用している。

劇中のMA「ラフレシア」との対決シーンをイメージ再現可能な「ラフレシア型台座」が新規パーツを交えて付属。妖光な輝きを放つメタリックカラーを採用し、テンタクラー・ロッドが付属している。

劇中終盤の共闘シーンをイメージしたディスプレイが楽しめる新規ディスプレイベースが同梱しており、「MG 1/100 ガンダムF91 Ver.2.0」などに接続が可能なほか、「発光ユニット（白）2灯式」（別売り）をセットすることで、LED発光ギミックにも対応している。

「MG 1/100 ガンダムF91 Ver.2.0[チタニウムフィニッシュ]」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/100スケール 素材：PS、ABS、PVC

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は開発途中の試作品です。また、塗装してあります。実際の商品とは異なる場合がございます。