【LEGACY SOUL SERIES NEXT NEW B-DAMAN】 1月29日 公開

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、「LEGACY SOUL」シリーズよりスーパービーダマンの新商品シルエットを公開した。

「LEGACY SOUL」はタカラトミーのホビー史に刻まれた玩具を最新技術でリファインした玩具シリーズ。今回公開されたのは「スーパービーダマン」の新商品で、特徴的な大型のビーダマ発射口やシャープな顔つきなどが確認できる。

このことから「爆球連発!!スーパービーダマン」に登場したケーニッヒケルベロスを彷彿とさせるものとなっている。今後の発表に期待したい。

◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

LEGACY SOUL SERIES

NEXT NEW B-DAMAN

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◢ pic.twitter.com/YBl5sKSqBo - T-SPARK 公式 (@tspark_official) January 29, 2026

(C)TOMY (C)今賀俊／小学館