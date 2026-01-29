&beの限定パレット「アンバーロゼ」で叶える大人春メイク

ヘアメイクアップアーティスト河北裕介が手がける＜＆be（アンドビー）＞から、春の限定色が登場します。多様な質感と使いやすさで支持されてきた「&be パレットアイシャドウ」に加わるのは、甘さを抑えた絶妙なミルキーロゼカラー。可愛らしさと大人の洗練を両立した配色は、春の装いに自然な多幸感をプラスしてくれます。毎日のメイクが少し楽しくなる、そんな一色に注目です♡

甘くない大人のミルキーロゼ

限定色「アンバーロゼ」は、ローズにアンバーの温もりを忍ばせたミルキーロゼパレット。既存色「ロゼブラウン」よりもやわらかな発色で、軽やかさと奥行きを両立します。

価格：3,300円（税込）

可愛くなりすぎない絶妙な色設計で、ナチュラルからきちんと感のあるメイクまで幅広く対応。春の光に映える、洗練された目元を演出します。

プロ仕様なのにやさしい処方

2025年のリニューアルにより、付属アプリケーターはブラシ仕様に変更。色を重ねても粉っぽくならず、ツヤと高発色を両立します。

自然由来指数72％※以上のナチュラル処方で、8種のボタニカルオイルと5種のセラミドを配合。

石けんオフが可能な8つのフリー処方で、敏感になりやすい目元をやさしくケアしながらメイクを楽しめます。

※ISO16128に基づく

カラー展開と商品情報

【限定新色】アンバーロゼ



【既存色】カッパーブラウン

ロゼブラウン

ナチュラルベージュ



&be パレットアイシャドウは全4色展開。ミニブラシ付きで、レイヤード次第で表情自在。はずれ色のない配色は、河北裕介監修ならではです。

春の目元に上品な多幸感を

2026年2月18日（水）より全国発売される「アンバーロゼ」は、春の気分に寄り添う限定カラー。甘さを抑えたロゼトーンは、年齢やシーンを問わず活躍してくれます。

メイクをしながら目元ケアも叶う＜＆be＞のパレットで、毎朝のメイク時間を心地よいひとときに♪この春だけの特別な一色を、ぜひ体感してみてください。