Snow Man佐久間大介、体調不良で2日前『ラヴィット！』欠席も元気な姿 レゴ（R）を目の前に大興奮「かわいい！」
Snow Manの佐久間大介（33）が29日、レゴランド（R）・ディスカバリー・センター東京で行われた「レゴ（R）どうぶつシリーズ キャンペーン発表会」に登場した。27日に出演予定だったTBS系『ラヴィット！』を体調不良のため急きょ欠席していた佐久間だが、この日のイベントでは元気な姿を見せた。
【写真】カラフルでカワイイ！レゴに囲まれる佐久間大介
レゴクリエイティブフレンドに就任した佐久間は、レゴ（R）ブロックで装飾されたマイクを持って登場。「子どもの頃から触れ合ってきたレゴというものを、大人になって改めて触れて、こんなにワクワクするんだなっていうのを感じました。この楽しい気持ちを子どもたち、そして大人の皆さんにもぜひ伝えたいと思います」とにっこり。
レゴ好きだという佐久間は「お子さんと一緒に楽しむのはもちろん大人の趣味として、人気がある。重厚感があって、おしゃれなものがたくさんあるなと思っていて、家にも実際にあります！」とも明かした。
「レゴ どうぶつシリーズ」のどうぶつたちが披露されると、「すごい！」「かわいい！」と大興奮。佐久間流にアレンジしたレゴも披露した。最後には「レゴのボーダーレスな魅力に触れていただいて、これからもぜひ手に取って遊んでみてください！」とアピールしていた。
フォトセッションでは、レゴがステージ下に落ちてしまうハプニングもあったが、佐久間が軽やかなステップでステージを降りて元気な姿も見せていた。
