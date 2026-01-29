タレントのギャル曽根（40）が28日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。かつて牛丼店で起きた出来事を明かす場面があった。

この日は公私ともに仲良しのタレントの山口もえとともに出演。番組の設定がバーだが、「私、バー行ったことなくて。ほとんど」と告白。「ご飯があるところが好きなので」と話しつつ、「バーでよくやる“隣のお客様からです”があるじゃないですか。あれ、牛丼屋さんでしてもらったことあります」と明かした。

山口が「すごーい！」と驚く中、「牛丼の特盛を“隣のお客様からで”っていただいたことあるんです」と曽根。「すっごい紳士でした。その方は先に、食べ終わって出て行かれました」と話した。

山口が「曽根ちゃんもだって牛丼頼んでたわけでしょ？」と質問。曽根は「はい、牛丼頼んでました。私は牛丼2個食べてて、1個もらったんで、3個食べてから出ました」としつつ「（男性は）“やっぱ食べるんだねー！”って。ロマンチックな感じでもなく、ただただありがたい特盛でした」と笑った。