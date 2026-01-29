単身赴任は、昇進や収入維持のための合理的な選択かもしれません。しかし、そこには家賃や帰省費用といった目にみえるコストとは別に、決して無視できない「みえないコスト」が存在します。本記事では、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が、単身赴任家庭・健太さんの事例とともに家計管理に潜むリスクについて解説します。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

単身赴任でみえなくなった、妻の責任と孤独

夫の健太さん（仮名／45歳）は、年収650万円。東北地方の工場に単身赴任して2年が経ちます。妻の由美さん（仮名／42歳）は首都圏で2人の子どもを育てる専業主婦です。健太さんは毎月給料が入ると、自分の生活費を除いた25万円を妻の口座に振り込み、家計管理はすべて由美さんに任せていました。

「お金のことは任せてるから、無理しなくていいよ」

赴任前、健太さんはそういっていました。その言葉を、由美さんは重く受け止めていたのです。

3ヵ月ぶりの帰省

いつもは月に1回、家族の待つ家に帰れる健太さん。しかし、繁忙期でタイミングが合わず、その日は3ヵ月ぶりの帰省になってしまいました。

由美さんが駅まで車で迎えに来てくれました。その姿をみた瞬間、健太さんは違和感を覚えます。

（なんだか、老けた……？）

以前より頬がこけ、化粧っ気もなく、髪もゴムで無造作に束ねただけ。着ている服も、ヨレた部屋着でした。「子育てが大変なんだろう」「俺も向こうで苦労してるし、お互いさまだ」健太さんはそう心の中で理由をつけ、みてみぬふりをしました。楽しい時間のはずの帰省で、妻の疲れた姿を直視するのが怖かったのです。

その夜、子どもたちが寝静まったリビングで、健太さんはあえて明るく振る舞いながら、家計簿をチェックします。そこには、食費や日用品の細かな数字がびっしりと書き込まれ、貯金額は毎月確実に増えていました。

「すごいな、ちゃんと貯金も増えてる。……やっぱり由美に任せてよかったよ」

自分たちの生活は順調だ、と安心しました。しかし、由美さんの反応は鈍いものでした。「うん……なんとかね」と力なく笑い、視線を逸らしたのです。

そのとき、由美さんの手元にあるスマートフォンが短く振動しました。こんな夜更けに誰だろう。 違和感を覚えた健太さんが「なにかあった？ さっきから通知、多いけど」と聞くと、由美さんの表情が強張りました。

「……怒らないで聞いてくれる？」

由美さんが恐る恐るみせてきた画面には、「主婦でもできる資産運用」「元本保証」といった怪しげな文言が並ぶチャットグループが表示されていました。 あと一歩で、高額な情報商材を買わされるところだったといいます。堅実で慎重な性格の妻が、なぜこんなものに……。

由美さんは震える声で吐露しました。

「寂しくて、つい……誰かとつながりたかったの」

家賃、教育費、食費、保険料。支払いのたびに頭をよぎるのは、「これは必要な支出だろうか」という自問でした。健太さんが同居していたころは、「これ、買ってもいい？」と聞けば、「いいんじゃない？」と即答が返ってきました。趣味の小物や、友人とのランチもその延長線上にありました。

ところが単身赴任が始まると、その確認ができません。電話でお金の話をするのも気が引けました。「仕事で疲れているのに、細かい話をするのは申し訳ない」そう思うほど、由美さんは自分を縛っていきました。

気づけば、新しい服も買わず、美容院も後回し。「私が我慢すればいい」と言い聞かせる日々が続きます。そんなある夜、子どもが寝静まったあと、由美さんはスマートフォンを握りしめ、匿名のSNSに思いを書き込みました。

SNS上には、同じような境遇の人がいました。「わかる」「うちも同じ」共感の言葉に、由美さんは救われた気がしました。しかし、無料で開かれた場所には、善意だけでなく別の顔も潜んでいます。

ある日、「主婦でもできる資産運用」というメッセージが届きました。「元本保証」「少額から」家計を預かる責任感が強い由美さんに、その言葉は魅力的に映ります。結果的に大きな被害は免れましたが、参加したオンラインコミュニティでは、個人的な連絡が増え、断っても断っても誘いが続きました。

「お金の話も、心の話も、全部一人で抱えてたんだと思う」

由美さんはそう打ち明けました。

健太さんはハッとしました。自分が送っていた25万円。妻はそのなかから「貯金」を捻出するために、自分の服も買わず、美容院も我慢し、友人とのランチすら断っていたのです。家計簿に並んでいた「節約の成果」は、妻が自分自身を削り取った結果だったのです。

「……ごめん。気づかなくて、ごめん」

こみ上げてきたのは、強烈な後悔と自己嫌悪でした。もし、本当に詐欺に遭っていたら……。大切な家族を追い詰めながら、向き合おうとしなかった自分の不甲斐なさを痛感した健太さんは、泣き崩れずにはいられませんでした。

無料のつながりが呼び込む、家計と心のリスク

筆者がファイナンシャルプランナーとして相談を受けるなかで、家計を一任された配偶者が陥りやすいと感じるのは、「節約の過剰」と「孤立」です。総務省の『家計調査（家計収支編）2024年平均』の詳細結果をみても、夫のみ有業の世帯（専業主婦世帯）は、共働き世帯に比べて「教養娯楽費」や「交際費」、「理美容サービス」といった項目の支出額が低い水準にあります。それ自体は美徳のように語られがちですが、心の余裕を削る行為でもあります。

さらに、金融リテラシーが十分でない状態でネット情報に触れると、判断を誤るリスクが高まります。相談相手がいないことは、家計にとっても大きな不安定要因なのです。

夫婦で家計を共有すべき理由

健太さんはいいました。

「毎月お金を送っているから、大丈夫だと思ってた」

しかし、送金は家計の一部であって、安心のすべてではありません。改善策はシンプルです。

まずは、家計管理を「共有」すること。家計簿を完璧につける必要はありませんが、月1回、使途と残高を一緒に確認するだけで、由美さんの心理的負担は大きく軽減されます。妻自身のための予算を明確に設定することも重要です。月1万円でも「自由に使っていいお金」を家計上に組み込むことは、浪費ではなくメンタルケアです。

最後は、外部の相談先を持つこと。無料のSNSではなく、専門家や信頼できる窓口を知っておくことが、不要なトラブルを防ぎます。

「寂しくて」という言葉は、愛情不足ではなく、責任の孤独から生まれることがあります。単身赴任は、収入を得るための合理的な選択である一方、みえないコストを伴います。

お金は、使い方だけでなく、管理の仕方でも人を追い詰めます。家計を預けるということは、信頼すると同時に、支える覚悟を持つことです。久しぶりに帰省した夜、健太さんが知った妻の別の顔は、決して特別なケースではありません。だからこそ、今日からできる小さな対話が、家族の将来を守る財務戦略になるのです。

波多 勇気

波多FP事務所 代表

ファイナンシャルプランナー