【大雪警戒】上・中越は平地でも大雪のおそれ 30日朝までに最大で平地40センチ、山沿い70センチ降雪予想 交通障害に注意《新潟》
３０日にかけて上・中越は山沿いだけでなく平地でも大雪のおそれがあります。
上・中越では、２９日夜のはじめ頃から３０日昼前にかけて大雪による交通障害に注意・警戒してください。（２９日午前１０時現在）
新潟地方気象台によると上空に強い寒気が流れ込む影響で、上・中越では山沿いを中心に平地でも大雪となる所があるでしょう。また、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。
◆雪の予想
・３０日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
下越 平地 １０センチ
下越 山沿い ４０センチ
中越 平地 ４０センチ
中越 山沿い ７０センチ
上越 平地 ４０センチ
上越 山沿い ７０センチ
佐渡 ５センチ
・３０日午前６時から３１日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
下越 平地 １０センチ
下越 山沿い ３０センチ
中越 平地 ２０センチ
中越 山沿い ５０センチ
上越 平地 ２０センチ
上越 山沿い ５０センチ
佐渡 １０センチ
電線や樹木などへの着雪、路面の凍結に注意し、３０日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。