「『逆上がりできたらSwitch買ってあげるよ』と約束してから約半年、毎日ほぼ欠かさず練習していた小2息子がとうとう初成功！！

嬉しくて息子大泣き、親もつられて大泣き

『すぐ買ってあげたい』とダメ元で家電量販店へ行ったら奇跡的に限定販売してた。

成功から約2時間でGET。

よく頑張った！」



【写真】欲しかったのは、Switch2

こんなポストをされたのは、きらのどん（@tatosori）さん。



投稿された写真には、鉄棒で逆上がりに挑戦する息子さんの姿や、成功後に涙を流す様子、そして念願のNintendo Switchを手にする瞬間が写っています。



長い練習期間を経て迎えた成功の喜びが、写真からもひしひしと伝わってきます。



「毎日続けた努力が本当にすごい…感動しました」

「親子で泣いちゃうの分かる。最高の成功体験ですね」

「約束を守ってすぐ行動するのも素敵」

「これは一生忘れられない思い出になる」



投稿には、感動したという声がたくさん寄せられました。息子さんは8歳で大人しく優しいタイプで、運動は結構苦手なのだそう。ポストをされた、きらのどんさんにお話を伺いました。



ーー 「逆上がりができたらSwitchを買ってあげる」という約束をしたきっかけは？



「学校でSwitchの話題が出るらしく『話してることがわからない』『僕も欲しい』と言っていました。可哀想だなと思いつつ、ただ買うより運動で何かを達成したほうが成功体験になると思い、逆上がりを条件にしました」



ーー約半年間、ほぼ毎日練習していたとのことですが。



「身体を鉄棒に引きつけることや、足を勢いよく上げる練習をしていました。成功のきっかけは『頭を重りとして振り子のように使う』ことでしたね。声かけはあまりせず、見守るようにしていました」



ーー初めて逆上がりが成功した瞬間、どんなお気持ちに？



「とにかくビックリしました。息子は『あ！できた！できたーー！』と泣きながら大喜びしていて、その姿にこちらも感動しました」



ーー成功後、すぐに家電量販店へ向かったことにも驚きました。



「実は事前に抽選にも何度も落ちていました。ダメ元で寄った家電量販店で限定販売していて『息子は運がいい！』と思いましたし、すぐ渡せたのが本当に嬉しかったです」



ーーこの半年間の挑戦を通して、息子さんにどんな成長や変化を感じていますか？



「毎日努力すれば成功につながる、という自信がついたと思います。あと、運動が少しだけ好きになったみたいです」



ーー同じように挑戦を見守っている親御さんへメッセージをお願いします！



「失敗を続けるのは本当に苦しいです。だからこそ、イライラしたり怒ったりせず、見守ることを意識していました。皆さんのお子さんの挑戦が成功につながることを祈っています」



半年間の努力が実を結び、親子で流した涙はきっと一生の宝物。小さな挑戦の積み重ねが、大きな自信へとつながった素敵なエピソードでした。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）