長江経済ベルトの生態環境保護が10年間で「転換的変化」

中国生態環境部の裴曉菲報道官は1月28日の定例記者会見で、「長江経済ベルトの生態環境保護は『大保護を共に推進し、大開発は行わない』という戦略的指針により、（それまでの環境悪化の流れを逆方向にする）転換的な変化を遂げた」と紹介しました。

長江経済ベルトの優良水質の比率は、2015年の67%から約30ポイント上昇し、現在では96．5%にまで上昇しました。特に長江流域全体の総リンの濃度改善幅は同じ時期の米国のミシシッピ川の2倍で、アンモニア性窒素の場合には3倍でした。また、長江本流でのこの10年間の水質改善の数値は、欧州のライン川の過去約30年間に匹敵します。長江本流の水質は、中国による分類方法でのII類を、6年間連続で安定して達成しました。

裴報道官はさらに、長江流域では2021年から2024年にかけて、累計344種の在来魚類が確認され、禁漁以前と比較して36種増加したことと、長江本流の水生生態系完全性指数が向上し続けていることを紹介しました。

同じ時期に長江経済ベルトの総生産（GDP）は2倍以上に増え、全国に占める比率は当初の42．2%から47．3%に上昇しました。沿岸地域の住民1人あたり可処分所得は、当初の2万3000元（約51万円）から91%増加して、4万4000元（約97万円）に達しました。（提供/CRI）