時間帯を表す言葉から、新しい1年が始まるタイミングまで。共通する「ひらがな2文字」を当てるクイズです。語彙力を武器に、1分以内の全問正解を目指しましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、時間の移り変わりや、人の性質を表す言葉などをピックアップしました。心が洗われるような、清々しい言葉が並んでいます。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ぼの
とし□□
□□すけ
□□がた

ヒント：包み隠さず、何でも言ってしまう人のことを何という？

答えを見る






正解：あけ

正解は「あけ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あけ」を入れると、次のようになります。

・あけぼの（曙）
・としあけ（年明け）
・あけすけ（明け透け）
・あけがた（明け方）

「明け方」や、古風で趣のある「曙（あけぼの）」、そして「年明け」など、物事が新しく始まる「明ける」という意味の言葉が多く並びました。一方で、包み隠さず何でも言ってしまう様子を指す「明け透け（あけすけ）」という言葉もあり、同じ「あけ」でも使い道はさまざまです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)