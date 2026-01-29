【ひらがなクイズ】1分以内で解ける？ 空欄に入る共通の2文字は？ ヒントは「包み隠さない人」
今回は、時間の移り変わりや、人の性質を表す言葉などをピックアップしました。心が洗われるような、清々しい言葉が並んでいます。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ぼの
とし□□
□□すけ
□□がた
ヒント：包み隠さず、何でも言ってしまう人のことを何という？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：あけ正解は「あけ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「あけ」を入れると、次のようになります。
・あけぼの（曙）
・としあけ（年明け）
・あけすけ（明け透け）
・あけがた（明け方）
「明け方」や、古風で趣のある「曙（あけぼの）」、そして「年明け」など、物事が新しく始まる「明ける」という意味の言葉が多く並びました。一方で、包み隠さず何でも言ってしまう様子を指す「明け透け（あけすけ）」という言葉もあり、同じ「あけ」でも使い道はさまざまです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)