米山隆一氏、雪かき動画が炎上も「叩かれてるのさすがに可哀想」擁護の声。「一応大丈夫っぽいらしいですよ」
元新潟県知事で中道改革連合の米山隆一さんは1月28日、自身のInstagramを更新。雪をどかす動画を公開し、その是非について多くの意見が上がっています。
【写真】米山隆一氏、釈明
「これはダメなやつじゃない？」「これひどいなあ」と同調する声のほか、「田舎ではよくやる事たしいので一応大丈夫っぽいらしいですよ」「雪国ではわりと普通にやってましたね」「雪国あるあるで、道路にまいて雪溶かすのは当たり前です」と米山さんの行為を擁護する声も多く上がっています。
また「米山さんは好きではありませんがこれはちょっと可哀想」「叩かれてるのさすがに可哀想で笑う」と、同情の声も。
29日の投稿では、「というか除雪作業しながら選挙活動をせざるを得なくなった理由を作った人間に非難をむけろよ」とも発言している米山さん。今後の展開はどうなるのか注視したいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
「ちょっと可哀想」28日までに公開した動画で、道路の端に寄せられ山になった雪を、雪のない道路のほうへスコップで移動させる姿を見せていた米山さん。ネットで「ヤバ過ぎる」と、その行為がマナー違反であるかのように動画が拡散されると瞬く間に“炎上”へと発展しました。
「人間に非難をむけろよ」また「『みだりに道路に泥土、泥水、ごみ、雪等をまき、又は捨てること』を禁止している道路交通法に違反するのでは？」という声に対しては、「『みだりに』はいけませんが、道路脇の雪を薄く道路に広げるのはごく普通に行われている除雪方法です（薄く広げれば雪は溶けます。その加減はわかっているつもりです。）」と反論しました。続けて「ご存知ない方がおっしゃっているのだと思いますが、誤解されるのも何なので削除します」と、当該動画は削除すると表明。本記事執筆時点では実際に削除済みとなっています。
