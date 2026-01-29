“400万円台”の新モデル！

日産は2026年1月29日、クロスオーバーEVへと進化した新型「リーフ」に、55kWhバッテリーを搭載する新グレード「B5」を追加し、同日より注文受付を開始しました。

あわせてカスタムカーの「AUTECH（オーテック）」にもB5グレードが設定され、実用性と価格のバランスを重視した新たな選択肢が加わりました。

【画像】超カッコいい！ これが日産「新型コンパクトモデル」です！（30枚以上）

2010年の初代デビューから15年を経て、3代目へとフルモデルチェンジを果たした日産のクロスオーバーEV「リーフ」。

これまでは大容量78kWhバッテリーを搭載する「B7」グレードが展開されていましたが、今回新たに55kWhバッテリーを搭載するモデル「B5」が登場しました。日常での使い勝手と求めやすい価格を両立した新グレードの詳細を見ていきます。

今回発表された「B5」グレードは、新型リーフが持つ広々とした室内空間や、先進の運転支援技術といった基本性能を維持しつつ、搭載バッテリーを55kWhとしたモデルです。

2025年10月に先行して発表された「B7」グレード（78kWh）が長距離ドライブを重視した設定であるのに対し、B5は日常の移動をより快適にすることを主眼に置いています。

しかしながら航続距離は十分に確保されており、一充電走行距離は最大で521km（WLTCモード／B5 Sグレード）を達成。これにより、買い物などの日常使いはもちろん、週末のドライブにも対応可能な実用性を備えています。

ボディサイズは全長4360mm×全幅1810mm×全高1550mm（プロパイロット2.0非装着車およびB5 S）と、取り回しのしやすいサイズ感です。

ラインナップは、ベーシックな「B5 S」、中級グレードの「B5 X」、上級の「B5 G」の3タイプが用意されました。

パワートレインには、最高出力130kW（174hp）、最大トルク345N・mを発揮する「YM52」型交流同期モーターを搭載。車両重量は1750kgから1820kgとなっており、EVならではの静かで力強い走りが特徴です。

消費税込みの車両価格は以下の通りです。

・B5 S：438万9000円

・B5 X：473万8800円

・B5 G：564万8500円

※ ※ ※

同日、日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）からは、カスタムカー「リーフ AUTECH」のB5グレードも発表されました。

「AUTECH」は、スポーティかつ高級感のあるスタイリングを特徴とするブランドです。今回のモデルも、湘南・茅ヶ崎の海と空をイメージしたブルーをアイコニックカラーとして採用しています。

エクステリアには、メタル調フィニッシュの専用プロテクターや専用シグネチャーLED、ドットパターンのフロントバンパーシールドなどを装備。

インテリアには、ブルーステッチを施したブラックテーラーフィットシートや、専用本革巻ステアリングなどが採用され、プレミアムな空間が演出されています。

なお、リーフ AUTECHは「東京オートサロン2026」において、東京国際カスタムカーコンテスト2026のドレスアップ・コンパクトカー部門で優秀賞を受賞するなど、デザイン面でも評価を受けています。

「AUTECH B5」の価格は616万2200円で、ベース車はB5 Gグレードとなります。