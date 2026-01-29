からあげクン×「JAM HOME MADE」がコラボ！ 黒を基調としたポーチやバッグ付きブックが登場
「ローソン」の人気ホットスナック「からあげクン」と、人気ブランド「JAM HOME MADE（ジャムホームメイド）」がコラボレーションしたムック本が、1月20日（火）から、全国の書店や「ローソン」店舗などで販売中だ。
【写真】機能面も充実！ からあげクンのシルバーチャーム付きショルダーバッグもかわいい！
■黒いからあげクン！
今回登場したのは、「からあげクン」と「JAM HOME MADE」によるコラボポーチとショルダーバッグがそれぞれ付いたブック2種。
「からあげクン そのままポーチ BOOK feat．JAM HOME MADE」は、「からあげクン」のパッケージそっくりなデザインのポーチが付属した1冊。
ポーチは、「JAM HOME MADE」のアイコンである安全ピンモチーフや星形シルバーチャームを取り入れた特別デザインをあしらい、さらに、つまようじではなくペンを入れられる収納ポケットを付けた遊び心も満載のアイテムとなっている。
また、「からあげクン ショルダーバッグ BOOK feat．JAM HOME MADE」は、オリジナルのコラボタグや、着脱できるからあげクンのシルバーチャームなど、ユニークなモチーフをちりばめたショルダーバッグ付きのブック。
いずれも、どんなコーデにも合わせやすい黒を基調としたデザインで、あらゆるシーンで活躍しそうだ。
