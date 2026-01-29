「格好つけられる選手だったらな…」CL16強入りの日に。日本代表MFが誕生日のモデル妻“ほほ笑みショット”公開で想い「雑草は雑草なりに頑張る。毎日ありがとう」
ポルトガル１部スポルティングでプレーする日本代表MFの守田英正が１月29日、自身のXを更新。車内でほほ笑む、妻でモデルの藤阪れいなさんの写真を公開し、感謝のメッセージを綴った。
守田は「１月28日は妻の誕生日。スポルティングとしても歴史的な日になった。おめでたい日」と切り出し、「こういう試合で当たり前に得点をして、おめでとうって格好つけられる選手だったらなと思う。雑草は雑草なりに頑張るしかないな。毎日ありがとう。ラスト20代謳歌してください。誕生日おめでとう」と祝福した。
投稿が示す通り、現地28日はクラブにとっても特別な一日だった。チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節の全18試合同時開催となり、スポルティングはアスレティック・ビルバオを３−２で撃破。リーグ７位で決勝トーナメント１回戦（ラウンド16）進出を決めた。
この一戦で守田は54分から途中出場し、目に見える結果こそ残せなかったが、安定感のあるプレーで勝利に貢献。ピッチ内外で節目を迎えた一日となり、家族への感謝とクラブの快挙が重なった“記念日”をファンに報告した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】守田英正が公開したモデル妻の車内ショット
