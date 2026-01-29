モグライダー・芝、人生初愛車となる三菱“高級セダン”購入を告白「旧車で360万円」 ともしげは芝より高いスバル“最新モデル”購入
お笑いコンビ・モグライダーの芝大輔が、25日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『有吉クイズ』（深0：40）に出演。
【動画】「ヤクザが葬式に乗っていく車」…芝と同じ約45年前・三菱“高級セダン”を購入したさらば森田、納車＆内装カスタムの一部始終
今回は「お金にまつわるトークで目指せ総額10億円」と題して、エピソード中に出てきた金額を加算していき、全員で合計10億円を目指す新企画に挑戦。有吉弘行、奥田修二（ガクテンソク）、小宮浩信（三四郎）、芝大輔（モグライダー）、せいや（霜降り明星）、ヒコロヒー、藤田ニコル、三上悠亜、モト冬樹、矢口真里というメンバーで届けた。
奥田、モトの“愛車”トークの流れで、芝も「ついでなんですけど、僕が去年初めて買った車、360万円でした」と控えめに告白。有吉弘行に「どんな車なの？」と聞かれ、「古い車です。旧車で、（三菱）『デボネア』ってやつを頑張って。若いころから好きで」と説明。続けて「子どもも小さいから、かみさんにも散々嫌味言われながらも頑張って買って。でもこないださらばの森田が簡単に買ったんです」と明かした。
すると小宮が「芝君の相方のともしげも、スバルの一番最新の車買いました。600万円」と暴露。「ナンバーがDQNと一緒のぞろ目」と言うと、ヒコロヒーから「芸人がDQNっていわないですよ」とツッコまれていた。
