『声優と夜あそびフェスティバル2025』新情報発表 今年で5回目「〜だから声優は美しい〜」
ABEMAの声優レギュラー番組『声優と夜あそび』のスペシャルイベント『声優と夜あそびフェスティバル2025』昼・夜両公演が、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて、2026年2月28日に独占生放送されることが発表された。
【画像】『声優と夜あそびフェスティバル2025』新情報発表
『声優と夜あそびフェスティバル』は、今年で5回目の開催となる『声優と夜あそび』のMC陣が集結するスペシャルイベント。今年は、2026年2月28日にベルサール新宿グランドにて昼・夜の部の2公演を開催し、安元洋貴、小林千晃、下野紘、八代拓、小野賢章（昼の部のみ）、花江夏樹（昼の部のみ）、関智一（夜の部のみ）、川島零士、森久保祥太郎、岡本信彦、福西勝也、芹澤優、長縄まりあ、金田朋子ら夜あそび2025シーズンMC14名に加え、番組公式キャラクター・そびーが出演。
「夜あそびフェスティバル〜だから声優は美しい〜」として、豪華声優陣の美しく輝く姿が見られる“あそび”に挑戦する。
「ABEMA PPV」では、13時からの昼の部および、16時30分からの夜の部の両公演を独占生放送。またチケットの購入者全員に、PPV限定特典として、昼・夜の部でそれぞれ異なる「【映像特典】舞台裏に潜入！MCリレーインタビュー」および、「【デジタル配布特典】サイン入りステージフォト」をプレゼントする。また早期購入者特典「【映像特典】舞台裏に潜入！MCリレーインタビュー」では、MCたちが視聴者からの質問に回答。2月6日23時59分までの購入者より質問を募集・
イベントは「ABEMA PPV」にて、2026年1月28日（水）12時よりチケット販売を開始。各公演3,800円、2公演の通しチケットは7,000円（すべて税込）で購入・視聴することができる。なお、チケット購入者は、放送後も【昼の部】【夜の部】ともに2026年3月31日23時59分まで、見逃し配信で本編を視聴することが可能。
【画像】『声優と夜あそびフェスティバル2025』新情報発表
『声優と夜あそびフェスティバル』は、今年で5回目の開催となる『声優と夜あそび』のMC陣が集結するスペシャルイベント。今年は、2026年2月28日にベルサール新宿グランドにて昼・夜の部の2公演を開催し、安元洋貴、小林千晃、下野紘、八代拓、小野賢章（昼の部のみ）、花江夏樹（昼の部のみ）、関智一（夜の部のみ）、川島零士、森久保祥太郎、岡本信彦、福西勝也、芹澤優、長縄まりあ、金田朋子ら夜あそび2025シーズンMC14名に加え、番組公式キャラクター・そびーが出演。
「ABEMA PPV」では、13時からの昼の部および、16時30分からの夜の部の両公演を独占生放送。またチケットの購入者全員に、PPV限定特典として、昼・夜の部でそれぞれ異なる「【映像特典】舞台裏に潜入！MCリレーインタビュー」および、「【デジタル配布特典】サイン入りステージフォト」をプレゼントする。また早期購入者特典「【映像特典】舞台裏に潜入！MCリレーインタビュー」では、MCたちが視聴者からの質問に回答。2月6日23時59分までの購入者より質問を募集・
イベントは「ABEMA PPV」にて、2026年1月28日（水）12時よりチケット販売を開始。各公演3,800円、2公演の通しチケットは7,000円（すべて税込）で購入・視聴することができる。なお、チケット購入者は、放送後も【昼の部】【夜の部】ともに2026年3月31日23時59分まで、見逃し配信で本編を視聴することが可能。