¡Ú²¤½££Ã£Ì¡Û±óÆ£¹Ò¤¬¶ÛµÞ½Ð¾ì¤Ç¡Ö¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤ÈÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¹âÉ¾²Á¡¡½ÐÈÖµÞÁý¤«
¡¡²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡Ë£±¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¡Ê£²£¸Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£¹Æü¡Ë¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¥«¥é¥Ð¥°¡Ê¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡Ë¤Ë£¶¡½£°¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡££±¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç£³°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢£±£¶¶¯¤ÇÁè¤¦·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡
¡¡Ì£ÊýÁª¼ê¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤êÁ°È¾£´Ê¬¤«¤é¶ÛµÞ½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ±óÆ£¹Ò¡Ê£³£²¡Ë¤â¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£º£Åß¤Î°ÜÀÒ¤ÏàÉõ°õá¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Çº£¸å¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï·ãÁý¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï³«»ÏÄ¾¸å¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÌ³¤á¤ë£Ä£Æ¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤¬Áê¼êÁª¼ê¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤¿¤áÁö¤ê¤À¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢Â¤òÄË¤á¤Æ¥×¥ì¡¼Â³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¡£µÞ¤¤ç¥Ù¥ó¥Á¤Ç»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿±óÆ£¤¬Æ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸òÂå¤¬¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡£Á°È¾£±£µÊ¬¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½£Í£Æ¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥«¥ê¥Æ¥ë¤¬ÀèÀ©ÃÆ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢£²¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£µÊ¬¤Ë¤Ï¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½£Æ£×¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤¬Éü³è¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç£¶ÆÀÅÀ¤È´°¾¡¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨£Ã£Ì½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿±óÆ£¤âËÜ¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤¬¤é¼«Ëý¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿°ìÊý¤Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¼éÈ÷¿Ø¤ÎÊÔÀ®¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¡¼¥à£Ï£Â¤Î¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½£Í£Æ¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¸¥§¥é¡¼¥É»á¤â£Ô£Î£Ô¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤é¤Ï¡Ê£Ä£Æ¥¸¥ç¡¼¡Ë¥´¥á¥¹¤â·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï£¶»î¹ç½Ð¾ì¤Î±óÆ£¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥ª¥é¥ó¥À£±Éô¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬±óÆ£¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£Ä£Æ¿Ø¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ë¤è¤ê»ÄÎ±¤Ï³Î¼Â¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¦¥¨¥³¡¼¡×¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç±óÆ£¤Ë£·ÅÀ¤òÉÕ¤±¤¿¾å¤Ç¡ÖÉé½ý¤·¤¿¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¶ÛµÞ±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò´Ó¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤È¹âÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥±¥¬¿ÍÂ³½Ð¤È°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿±óÆ£¤Î¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤Æ´¬¤ÊÖ¤·¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£