結婚発表のモデル・伊原葵“夫顔出し”プロポーズ写真公開「美男美女」「映画のワンシーンのよう」と反響
【モデルプレス＝2026/01/29】モデル・クリエイターとして活動する伊原葵が1月28日、自身のInstagramを更新。結婚相手との顔出し写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】結婚発表の28歳美人モデル「美男美女」イケメン夫顔出し豪華プロポーズショット
1月26日に結婚を発表していた伊原は、祝福の声への感謝をつづり、「プロポーズはNYでした」とアメリカ・ニューヨークでの思い出を報告。「人生で見たことのないサイズの薔薇を持ってサプライズしてくれました」「指輪は私をイメージしてオーダーしてくれた 世界にひとつだけの指輪」と夫から贈られた大量の赤いバラを抱え、薬指の指輪を披露する幸せ溢れる様子を公開した。
また「夢のような時間で、最高の思い出 本当にありがとう」「せっかくなので、思い出写真を記録させてください」と振り返り、
夜景や街中を背景に、夫と密着した仲睦まじい写真を多数載せている。
この投稿に、ファンからは「ご結婚おめでとうございます！旦那様との写真が美しすぎます」「ニューヨークでのプロポーズなんてロマンチックで素敵」「美男美女で本当にお似合いですね」「幸せそうな笑顔にこちらまで癒されます」「大量のバラの花束と指輪、まるでおとぎ話の世界みたい」「映画のワンシーンのように絵になる2人です」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
