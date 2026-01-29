キャンピングカーの助手席で眠る猫＆犬が尊い「夢の世界やわ」「ニャンピングカー幸せですね」
助手席で気持ちよさそうに眠る3匹の猫と1匹の犬。動物たちとキャンピングカーで全国を旅しているAKIOさん夫婦が投稿した動画が、74.5万回再生を超える反響を呼び、「ニャンピングカー幸せですね」「賑やかなドライブ」などと、コメントが寄せられた。キャンピングカーで動物たちと旅をする醍醐味や動物たちの普段の様子などについて、飼い主さんに話を聞いた。
【動画カット】これは夢の世界…車内で眠るワンニャン
◆「揃って寝ている姿が眩しかった」 キャンピングカーで動物たちと全国を旅する夫婦
――TikTokでは、「ホンマに理想の生活…夢の世界やわ」「幸せな空間すぎる」「猫飼いとしては、いつも一緒にいられて幸せ」「車ん中が夢空間すぎる」などと話題になりました。キャンピングカーと動物たちの様子を投稿するようになった背景を教えてください。
「全国を旅するので、その道中でこの子たちが魅せる面白い瞬間や旅で出会う美しい景色などを一緒に撮るようにしています。我が家は基本的に奥さんが運転で、私（夫）が後方座席にいます（笑）。猫たちは一番安定している助手席で寝ているので、後方座席から見て、3匹が揃って寝ている姿が眩しかったので撮ったのがきっかけです」
――動物たちと一緒に車移動をする際に気をつけていることは？
「うちの猫たちは小さい頃から一緒に車内で慣れさせていたので、成猫からの車は非常に難しい問題だと思います。昔から『犬は人に付き、猫は家に付く』と言われているので、慣れた家から離れて、振動がある車で移動するのは、相当のストレスになる猫たちが多いのではないでしょうか」
――「車酔いしないのかな？」「猫って車を嫌がらないの？」「猫と旅行したい！」という声もありました。キャンピングカーである程度の広さがあるため、長時間乗っていても動物たちは大丈夫なのでしょうか？
「そもそも我が家のキャンピングカーはトラックベースを改造したタイプなので、車体の振動性が高くて人間でも酔いやすい環境です。ただ、ペットや人間のため、そして安全性を確保するために車体にエアサスを装着したので、ほぼ車酔いは改善したと思っています。また、寝ている助手席の土台にクッション性の高いマットを使ったり、猫たちが自由にいろいろな居場所で安らげるように、車内の所々にお気に入りのベッドを用意したりもしています」
◆「ペットとともに安心して暮らしていける」キャンピングカー購入を決めた大きな理由
――キャンピングカーの中では、動物たちはどのような過ごし方をしているのですか？
「基本は寝ています（笑）。起きたら『ご飯が食べたい』『抱っこして』と奥さんのところに愛の充電をしに行きます。基本的に家と同じルーティンを車内でも行っている気がします。ただ、旅が長くなるときは、車内で猫グッズで遊んだり、1人ずつ抱きかかえて外で散歩をしたりして、ストレスをかけないようにしています」
――動物たちと一緒にキャンピングカーで旅をする醍醐味や幸せは、どんなときに感じますか？
「ペットと泊まれるホテルが増えてはいますが、大型犬と猫3匹で泊まれる場所は限られます。そういった意味では、キャンピングカーは好きなところでペットと泊まれるので幸せです。あと、私たちがキャンピングカーを購入したのは、地震や災害時のペット避難対策が理由のひとつだったので、ペットとともに安心して暮らしていける醍醐味もあるかと思います」
――3匹の猫と犬、それぞれの性別・年齢・性格を教えてください。
「3匹の兄弟猫は、全員5歳です。プア（男）はおっとり、マウ（男）はジャイアン、ウィ（女）はおしゃべりといった感じです。犬のリコ（男）は、ゴールデンリトリバーで3歳です。末っ子なので猫たちに遊ばれていて、男の子だけど心は女の子です」
――動物と生活する中で、大切にしていることや幸せを感じる瞬間などはありますか？
「やはりコミュニケーションです。毎日たくさん話して、たくさん触れ合う。ただこれだけです。犬や猫は言葉にすることができないからこそ、聞き取ろうとする気持ちや日々の感情や想いを察知しようとすることに、こちらがフォーカスしています。犬や猫のほうが嗅覚で人の感情などを察知する能力が何万倍も高いと思いますが、そういった見えない日々の対話が双方の信頼を高め、その過程こそが面白く、幸せも感じられます」
