落語家・古今亭佑輔、第1子出産を発表「育児も仕事も一生懸命頑張って参ります」
落語家・古今亭佑輔（32）が29日までに自身のSNSを更新。第1子の出産を報告した。
【写真】かわいい赤ちゃんのショットを添え…落語家・古今亭佑輔の報告
投稿で「ご報告 皆様へ」と題し、「1月27日(火)無事に第一子を出産した事をご報告させて頂きます。お陰様で母子共に健康です」と報告した。
近況について「慣れない事ばかりですが育児も仕事も一生懸命頑張って参ります。仕事復帰まで今しばらくお待ちくださいませ」とつづり、「今後とも何卒宜しくお願い致します」と締めくくった。
古今亭佑輔は1994年1月6日生まれ、神奈川県出身。大学在学中に弟子入りし、2020年11月上席に、二つ目に昇進。2022年2月古今亭志ん輔門下に移籍、古今亭佑輔と改名。得意の英語を生かし、国内外の人々に落語の楽しさを伝えたいと活動する。2025年8月10日に、同年3月に結婚したことと妊娠を発表していた。
