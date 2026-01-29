「なんで嘘つくんだよ！」芸人2人が大揉めの緊急事態！企画続行が危ぶまれる険悪ムードに

かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む『かまいガチ』。

1月28日（水）の同番組では、ライス関町と口笛なるおによる「ガチ3本勝負」が放送された。

以前の収録で、関町となるおの間で「どちらが『かまいガチ』の準レギュラーにふさわしいか」内紛が勃発。そこで今回、2人による準レギュラーの座をかけた壮絶バトルが繰り広げられた。

オープニングでさっそく睨み合い、火花を散らす2人。すると関町が「今日もこいつ、入り時間遅刻してきた」と、なるおにいちゃもんをつけた。

11時20分集合のところ、なるおいわく「11時25分に到着した」とのこと。しかし、関町は「いや、11時40分だよ。俺は時計見たもん」と真っ向から否定し、「なんでそんな嘘つくんだよ、お前」と詰め寄る。

【映像】「なんで嘘つくんだよ！」芸人2人が大揉めの緊急事態

これになるおは「やば！ちょっと遅れただけでしょ。すみませんって言ったじゃないですか」と反論。両者一歩も引かず、激しく言い争う。

スタジオは早くも企画続行が危ぶまれる険悪なムードに包まれ、山内は「今日の対決楽しみや」とにやけるが、見届け人のみなみかわは「今から企画練り直そう！」と心配する事態となった。

1回戦は「相撲対決」。一発勝負の相撲で芸人としての勝負強さを競い合う。さらにそれぞれバトルにふさわしい衣装を自前で準備するというルールだ。

なるおは「関町の衣装」で登場。「オープニングもそうでしたけど、非常に自分に負けてた。この自分に負かせてやろうって感じ」と熱弁し、「コンセプトがちゃんとある」（山内）、「見た目ちゃんとおもしろい」（濱家）と、かまいたちの2人も高評価だ。

一方の関町が見せたのは、相撲と言えばの「金太郎」の衣装。全力でぶつかり合う2人だったが、勝負はなるおの圧勝となった。

そんななか、本来は「はっけよい」の掛け声のあとに両者手をついて試合が始まるものの、山内は「関町のビンタからはじまった」とダメ出し。この対戦はやり直しになるが、またもやなるおにダイナミックに投げ飛ばされた関町があっさり敗北した。

関町に有利な展開になるも散々な結果に終わり、かまいたちとみなみかわは「弱っ」と爆笑していた。