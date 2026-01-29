株式会社レイクプラッツ（H&Y Filters JAPAN）は、角型ホルダー「100mm K-Series フィルターホルダー Mark III」の入門向け「ベーシックキット」の追加バリエーションを1月7日（水）に発売した。

追加されたのは、「バランサーGND16セット」と「ミディアムGND8 ハーフNDセット」。

いずれも各フィルターに加え、100mm K-Series フィルターホルダー Mark IIIとドロップインナチュラルCPLフィルター、アダプターリングが同梱されている。

2025年1月にソフトGND8をセットにした「ソフトGND8 ハーフNDフィルターセット」が発売されている。今回の追加で「ベーシックキット」は全3種類となった。

また、直販モデルとAmazonモデルで付属するアダプターリング径が異なる。直販モデルでは62mm、67mm、72mm、77mm、82mm、86mm、95mmから選択可能。Amazonモデルでは67mm、77mm、82mmになっている。

さらに、Amazonストア限定で「100mm K-Series フィルターホルダー Mark II」を採用したベーシックセットも用意している。こちらは、ミディアムGND8とドロップインCPLフィルター、4サイズ（67mm、72mm、77mm、82mm）のアダプターリングで構成されたコストパフォーマンス重視のセット。価格は4万9,980円。

K-Series Mark II ミディアムベーシックセット

100mm K-Series フィルターホルダー Mark III ベーシックセット

バランサーGND16セット

ミディアムGND8 ハーフNDセット

62mmアダプターリング付 （RM-AR62）：6万9,380円 67mmアダプターリング付 （RM-AR67）：6万9,380円 72mmアダプターリング付 （RM-AR72）：6万9,380円 77mmアダプターリング付 （RM-AR77）：6万9,380円 82mmアダプターリング付 （RM-AR82）：6万9,380円 86mmアダプターリング付 （RM-AR86）：6万9,380円 95mmアダプターリング付 （RM-AR95）：6万9,380円