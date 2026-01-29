小松菜のシャキシャキ食感がいいアクセントに！ささっと作れる「小松菜たっぷり麻婆春雨」
ささっと手軽に作れるごはんのおかずは、いくつあっても困らないもの。私も普段から、何かいいレシピはないかなとSNSやレシピ本を見ながら探しています。特に最近はいろんなものが値上がりしていくばかりなので、自炊でちょっとでも節約したい…。
【画像を見る】ブロッコリーが苦手…という人にこそ食べてほしい！「ハッシュドブロッコリー」
『３分クッキング』2026年2月号の巻頭特集は、ブロッコリー、ほうれん草、小松菜を使って作る「冬の3大緑野菜の元気おかず」。
旬の食材は安くて栄養価も高い傾向があるため、時期を逃さないよう積極的に使っていきたいですよね。この特集内でも特に気になったのが、「小松菜たっぷり麻婆春雨」。
麻婆はいろんな野菜と合わせやすく、子どもから大人まで大人気の味つけ。ごはんとの相性もとてもいいため、おいしく野菜を摂りたいときにぴったりです。
春雨のもっちり食感も相まって食べ応え抜群で、私もよく使う味つけですが、意外と小松菜単体を麻婆春雨と合わせたことはなかった…！というわけで、早速作ってみたいと思います。
■ごはんにかけてもおいしい！
「小松菜たっぷり麻婆春雨」
材料（2人分）
小松菜……1わ（200g）
合びき肉……100g
春雨……30g
しょうがのみじん切り、にんにくのみじん切り……各1かけ分
豆板醤……小さじ1/2
煮汁
・みそ……大さじ1
・しょうゆ……小さじ2
・砂糖……小さじ1
・水……1カップ
片栗粉……小さじ1/2（倍量の水で溶く）
●ごま油
作り方
1 小松菜は根元を少々切り落とし、冷水につけて洗い、4センチ長さに切る。煮汁の材料は混ぜる。
2 フライパンにごま油大さじ1、しょうが、にんにく、豆板醤を入れて火にかけ、香りが立ったらひき肉を加えて3分ほど炒める。
3 煮汁と春雨を乾燥のまま加え、春雨がやわらかくなるまで3〜4分煮る。小松菜を加えてしんなりとするまで1分ほど煮て、水溶き片栗粉を加え、軽くとろみがつくまで混ぜる。
◇◇◇
小松菜のシャキシャキ食感と春雨のもっちり感が楽しく、ピリ辛の味つけと合いびき肉のうまみがしっかり絡んで絶品！春雨が入っているので単体でも満足度高めですが、ごはんと一緒に食べてもおいしかったです。
冬はほかにもいろんな葉物野菜が旬を迎えますが、「これは小松菜だからこそ出せる魅力だな」と食べて実感。定番おかず確定です。皆さまも、今年の冬は小松菜を加える麻婆春雨をぜひ味わってみてください。
調理・文＝月乃雫
【画像を見る】ブロッコリーが苦手…という人にこそ食べてほしい！「ハッシュドブロッコリー」
『３分クッキング』2026年2月号の巻頭特集は、ブロッコリー、ほうれん草、小松菜を使って作る「冬の3大緑野菜の元気おかず」。
旬の食材は安くて栄養価も高い傾向があるため、時期を逃さないよう積極的に使っていきたいですよね。この特集内でも特に気になったのが、「小松菜たっぷり麻婆春雨」。
春雨のもっちり食感も相まって食べ応え抜群で、私もよく使う味つけですが、意外と小松菜単体を麻婆春雨と合わせたことはなかった…！というわけで、早速作ってみたいと思います。
■ごはんにかけてもおいしい！
「小松菜たっぷり麻婆春雨」
材料（2人分）
小松菜……1わ（200g）
合びき肉……100g
春雨……30g
しょうがのみじん切り、にんにくのみじん切り……各1かけ分
豆板醤……小さじ1/2
煮汁
・みそ……大さじ1
・しょうゆ……小さじ2
・砂糖……小さじ1
・水……1カップ
片栗粉……小さじ1/2（倍量の水で溶く）
●ごま油
作り方
1 小松菜は根元を少々切り落とし、冷水につけて洗い、4センチ長さに切る。煮汁の材料は混ぜる。
2 フライパンにごま油大さじ1、しょうが、にんにく、豆板醤を入れて火にかけ、香りが立ったらひき肉を加えて3分ほど炒める。
3 煮汁と春雨を乾燥のまま加え、春雨がやわらかくなるまで3〜4分煮る。小松菜を加えてしんなりとするまで1分ほど煮て、水溶き片栗粉を加え、軽くとろみがつくまで混ぜる。
◇◇◇
小松菜のシャキシャキ食感と春雨のもっちり感が楽しく、ピリ辛の味つけと合いびき肉のうまみがしっかり絡んで絶品！春雨が入っているので単体でも満足度高めですが、ごはんと一緒に食べてもおいしかったです。
冬はほかにもいろんな葉物野菜が旬を迎えますが、「これは小松菜だからこそ出せる魅力だな」と食べて実感。定番おかず確定です。皆さまも、今年の冬は小松菜を加える麻婆春雨をぜひ味わってみてください。
調理・文＝月乃雫