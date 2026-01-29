【雪情報】ＪＲ西日本、運転取り止め可能性ある区間を公表　高速道路の通行止めは降雪状況次第

気象庁によりますと、近畿地方では３０日にかけて、上空約１５００ｍに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。



あす３０日（金）昼前にかけて、大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達するでしょう。



こうしたことからＪＲ西日本は、２９日（木）３０日（金）の運転計画を更新しました。



まず午前１０時現在、ＪＲ山陰線は国府駅〜豊岡駅間で発生した信号トラブルのため、和田山駅〜豊岡駅間の運転を一時見合わせて、午前９時４５分に順次運転を再開しました。一部列車に遅れがでています。





いっぽう２９日午後５時頃から最終列車まで、ＪＲ湖西線の近江塩津駅〜近江今津駅間で列車の本数を減らして運転することが決まっています。降雪の状況により３０日に遅れや運転取りやめの可能性がある区間は以下の通りです。○北陸線：長浜駅〜敦賀駅間○琵琶湖線：米原駅〜長浜駅間○湖西線：近江今津駅〜近江塩津駅間○山陰線：福知山駅〜浜坂駅間○播但線：寺前駅〜和田山駅間また高速道路について国土交通省は、１月２９日から３０日頃にかけて、岐阜県・三重県・滋賀県境付近に降雪が予想されていることから、名神・新名神等の高速道路や名阪国道などは、降雪の状況により予防的通行止めを実施する可能性があるということです。