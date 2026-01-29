2月8日投開票の衆院選で、藤井貴彦キャスターが党首らにインタビュー。長年敵対していた公明党と立憲民主党が組んでできた中道改革連合で、野田共同代表はどんな日本を目指すのでしょうか。中道の政治姿勢や、消費減税を実現する手立てなどを聞きました。

■ロゴは「立憲と公明のブルーの中道」

藤井貴彦キャスター

「スケジュールをお伺いしたら、今日だけで6本インタビューを受けると…。これが最後だとお聞きしましたので、少し楽になさっていただいて」

野田共同代表

「楽になると変なことを言っちゃったら大変だから気をつけながら…」

藤井キャスター

「（政党ロゴは）きれいな青ですね」

野田共同代表

「いい色でしょう。もともと立憲もブルーだった。公明党もブルーで、同じ色ではない間ぐらいを取った」

藤井キャスター

「立憲と公明のブルーの中道を取ったということですね」

野田共同代表

「中道ブルーでいきたい」

■「大きな責任を伴っている」

藤井キャスター

「中道改革連合の野田さんとしてお会いするのは初めてになります。今までの野田さんと、 人間的には何か変化はありますか？」

野田共同代表

「人間的には変わりませんよ。ここまできたら」

藤井キャスター

「でも、政策的にはちょっと変わってきた…？」

野田共同代表

「やっぱり中道の旗印のもとに覚悟を決めて、仲間にも離党を促してきたわけですから。その意味では、大きな責任を伴っているというように思います」

藤井キャスター

「まだ結党して日が浅いので、どんな政党なのかつかめていない方もいらっしゃると思います。どんな政党だと説明されますか？」

野田共同代表

「今、分断と対立の時代じゃないですか。世界中が。地球は1つしかないのに分断と対立じゃ、大事な問題を解決できないです。国内も残念ながら極論とか、ウケの良いポピュリズムに走りがちですよね」

「そういうことも逆に言うと、丁寧な議論をやって熟議の末に多くの人が納得のできる結論を出すというのが中道。国内的にも今必要だという思いがあるというのが基本的な政治姿勢です」

■食料品の消費税“恒久ゼロ”できる？

藤井キャスター

「食料品の消費税を恒久的にゼロにするという公約で、しかも今年の秋から実現するという政策ですが、可能なのですか？」

野田共同代表

「今回、減税はいろんな党が言いますけども、大事なのはいつからやるのか、財源をどうするのかということがきちんと具体的に考えられているかどうかだと思うんですね。食料品の消費税を下げると5兆円が1年間で必要です。財源が」

「少なくとも去年の暮れまでの段階で、積みすぎている基金は9兆円あると思っているので、十分ね、2年間は持つと思うんですね」

「その間に、従来財源というといわゆる税収と国債発行しかなかったけれども、新しい財源として国にはいろんな金融資産があるので、その中のいくつかを束ねて運用して日本ファンド、ジャパンファンドというものを作って、運用益で財源を確保していく」

藤井キャスター

「政府系ファンドは安定とまでは言い切れないのではないかと思うのですが…」

野田共同代表

「その安定性をどう増すか。だんだん専門的な話になっていくので、議員だけじゃなくて専門家のご意見なども入れながら制度設計をしっかりしていこうと考えています」

■与野党問わず「お互いに知恵を」

藤井キャスター

「中道が政策を実現するルートについて。日本維新の会や国民民主党のように、政策を提案する部分では（与党と）手を組むのでしょうか？」

野田共同代表

「例えば給付付き税額控除は、（自民党総裁で首相の）高市さんも賛同されて国民会議なるものを作った上で一緒にやっていきましょうって、そもそもあるじゃないですか。与党と野党に分かれていても」

「そういうものの制度設計は、お互いに知恵を出し合っていいと思いますよ。そういうテーマは結構あると思います」

■政権交代後、引退の可能性は？

藤井キャスター

「最近、鼻声で体調崩されているんじゃないかなと…」

野田共同代表

「花粉（症）です」

藤井キャスター

「もし総理大臣になるという可能性が生まれたら、立憲民主党の時に『ある程度道筋がついたら身を引く』ということをnews zeroのスタジオでおっしゃっていました。中道でその立場になった時には、どうなさるおつもりですか？」

野田共同代表

「もちろん道筋を作るというのは私の役割で、（公明党出身の共同代表の）斉藤さんもそうだと思いますし、若い魅力的な有為な人材もたくさんいますから」

「道筋を作るのは私どもの役割だと思っていますけど、結果によってはということはもちろんありますけども、あくまで私の役割は道筋を作ることだと思っています」

藤井キャスター

「身を引くかどうかはまだ決まっていない…？」

野田共同代表

「結果責任を問われた場合には、重たい判断をもちろんしなければならない。政治家はやっぱり全部結果責任だと思いますんで」

（2026年1月28日『news zero』より）