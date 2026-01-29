ハンセン病とされた男性が特別法廷での審理を経て死刑となった「菊池事件」の再審請求が棄却された２８日、弁護団は熊本市中央区の弁護士会館で記者会見と報告集会を開いた。

決定について、事務局長の馬場啓弁護士は「（違憲な審理での）誤った判決を是正しなかった。憲法の遵守（じゅんしゅ）を放棄し、ハンセン病患者・元患者らの人間回復・人権救済を拒んだ」などと述べた。弁護団共同代表、徳田靖之弁護士との主なやりとりは以下の通り。

――裁判所のハンセン病差別の認識をどう思うか。

「合理的な理由がない差別と認めているが、再審の理由になるような重大な憲法違反とはしていない。それこそ重大な差別だ」

――決定では特別法廷での審理が「個人の尊重」や「法の下の平等」に違反すると示された。

「これらは憲法の骨格。なぜ（再審が決定される）重大な憲法違反ではないのかを裁判官に問いたい」

――再審請求した遺族も高齢。タイムリミットをどう考えるか。

「ご遺族にどう話そうかずっと考えている。ご遺族が高齢だからこそ、今日再審開始決定が取りたかった。言葉にできないくらい無念」

――抗告審ではどのような主張をしていくか。

「多くの方の意見を聞きながら検討する。新たな証拠を提示することにはならないだろう。これまでの地裁での審理を質的に高める」