カナダ出身ロックシンガーのブライアン・アダムス（66）が28日、「ROLL WITH THE PUNCHES TOUR（ロール・ウィズ・ザ・パンチズ・ツアー）大阪公演」（スポーツニッポン新聞社後援）をAsueアリーナ大阪で行った。

23年3月以来3年ぶりの来日公演は、初めて立ち上げた自身のレーベル「Bad Records」からリリースした最新アルバム名を冠したツアーで、タイトルは「苦難に耐え忍び、適応する」という意味を持っている。

ライブは、メインステージから最後方のバックステージでブライアンがアコースティックギターを持って登場。2曲を披露した後、アリーナ観客席を通ってメインステージに移動した。年齢を感じさせないパワフルなボーカルと、観客に配って着用してもらった光るリストバントが演出に応じて色を変えていく光景はステージと観客席が一体となる幻想的な雰囲気を醸し出していた。

途中、アリーナにはボクシンググローブ型、スポーツカー型の飛行物体が浮遊するなど遊び心も満点。さらに、「シャイン」を歌う際には「テレホン（の照明）をつけてくれないか。君たちの顔が見えるように」と誘い、アコースティックギターの音色とともに観客席の光の海が揺れた。

ブライアンは、2時間強のライブ中一度も休憩を取ることなく、時にはアコースティックギターでソロ演奏、ロックナンバーではバンドメンバーたちと息の合った演奏で場内を盛り上げていた。