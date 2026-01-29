【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は２８日、自身のＳＮＳで、イランに対して核開発の制限を巡る交渉に応じるよう求め、拒否すれば「迅速かつ暴力的」な手段をとると脅した。

軍事力を行使する姿勢を一層強め、合意の早期締結を迫っている。

トランプ氏は、米海軍の原子力空母「エイブラハム・リンカーン」を中心とした「巨大な艦隊」がイランに向かっていると強調し、「速やかに交渉のテーブルに着くことを望む。核兵器（の保有）は許されない」と訴えた。昨年６月に米軍が行ったイランの地下核施設の攻撃にも触れ、「次はさらに甚大なものになる」とも警告した。

これに関連し、ルビオ米国務長官は２８日の議会公聴会で、イラン周辺の米軍基地には３万〜４万人の米兵が駐留していると説明し、「大統領は常に、先制攻撃による防衛の選択肢を持っている」と訴えた。

ルビオ氏はさらに、経済の悪化などに端を発した抗議デモが拡大したイランの体制について、「かつてないほど弱体化している」との認識を示した。沈静化したデモは再燃すると指摘し、「体制の変革や転換がない限り、イラン国民の正当かつ一貫した不満に対処する道はない」と語った。