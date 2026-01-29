タレントの村重杏奈（27）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。実家での食事風景を披露した。

村重は「今日は山口で仕事してたんですけどラッキーな事に少し早く終わったので実家に寄ってご飯食べた！」と報告。「村重のお袋の味はロシア料理なので大好物のピリメニを作ってもらってお腹いっぱーい！！」と手料理の写真を公開した。

しかし「と思うじゃないですか？」と続け、「実家あるある永遠にご飯が出てくるという現象が始まって、大盛り白米と沢山のおかずをさらに食べて限界突破！帰る1時間前くらいに連絡して絶対バタバタだったのに、お腹いっぱい食べさせてもらえて10歳くらい若返った 野球部だったらホームラン500本くらい打ってるな！」と伝えた。

そして「弟に買ったカメラの自慢をしてたら沢山写真とってくれたよ」と愛犬との写真をアップ。弟については「かわいいんだよ歯が抜けてるからなんて言ってるか分からない時とかちょーかわいいんだよ」とし、「わんわんともしっかりじゃれあった！1時間！！だったけど実家でしか得られないパワーを得た！あとおじいちゃんとおばあちゃんを抱きしめにいく事もできた！！！満足！満足！！！！！！！」とつづった。