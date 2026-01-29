無人機攻撃を受けた客車を調べる警察と検察の職員＝27日、ウクライナ・ハルキウ州/Kharkiv Regional Prosecutor's Office/Reuters

（CNN）ウクライナのゼレンスキー大統領は、北東部ハルキウ州で、鉄道の列車がロシア軍のドローン（無人機）攻撃を受け、少なくとも5人が死亡したと明らかにした。ゼレンスキー氏は今回の攻撃を「テロ行為」だと非難した。

現場では27日に起きた攻撃の被害に救急隊員が直面した。焼け焦げた残骸の周囲には犠牲者の遺体の一部が散乱し、死傷者の正確な数を直ちに把握することはできなかったという。

列車にはおよそ300人が乗っており、前線で戦う兵士を訪問するためにウクライナの人々が利用していた。

ゼレンスキー氏は通信アプリ「テレグラム」への声明で、「どの国であっても、民間列車へのドローン攻撃は、純粋なテロ行為として受け止められるだろう」と述べた。ドローン1機の攻撃を受けた車両には18人が乗っていたという。

ハルキウ州検察は、5人分の遺体の一部が見つかっており、DNA鑑定を経なければ身元の特定はできないとしている。

ロシアはこれまでもウクライナの鉄道インフラを標的にしてきたが、旅客列車を直接攻撃するのはまれだ。

国営鉄道会社は28日、2人が負傷し、1人の行方が分かっていないと発表した。同社は、犠牲者を悼むため、全国の駅で半旗を掲げ、黙とうをささげるとしている。

同社によると、列車はウクライナ西部のチョープとリビウを出発し、ハルキウ州バルビンコベに向かっていた。バルビンコベは前線に最も近い駅で現在は約70キロ離れている。

ウクライナ政府が提供した映像には、攻撃後の列車が映っており、破壊された車両の割れた窓から煙と炎が噴き出している様子が確認できる。

別の映像では、幼い赤ちゃんを抱えた若い女性が列車から救出される場面が映っている。女性は強い動揺とショック状態にあり、「息子を父親に会わせるため」に移動していたと泣きながら説明していた。

フランスのマクロン大統領はX（旧ツイッター）への投稿で、旅客列車への攻撃を「容認できない」と非難し、ゼレンスキー氏と会談したことを明らかにした。

ロシアはこれまでにもウクライナの鉄道駅を攻撃している。2022年には東部クラマトルスクの駅がミサイル攻撃を受け、子どもを含む61人が死亡するなど、今回の戦争で最も多くの犠牲者を出した攻撃のひとつとなった。