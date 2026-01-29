◆欧州ＣＬ ▽第８節 リバプール６―０カラバフ（２８日、アンフィールド）

リバプールの日本代表ＭＦ遠藤航（３２）はホームのカラバフ（アゼルバイジャン）戦で前半４分から出場。右サイドバックのＤＦフリンポン（２５）が負傷し、本職でないポジションでプレーしたがそつなくこなし、チームの６発快勝に貢献した。リバプールは１６チームが戦う決勝トーナメント（Ｔ）に進出した。

日本人選手所属チームではＤＦ伊藤洋輝（２６）のバイエルン（ドイツ）、ＭＦ守田英正（３０）のスポルティング（ポルトガル）も決勝Ｔへ進んだ。伊藤は敵地ＰＳＶ戦（オランダ）に左サイドバックでフル出場し、２―１での勝利に貢献。守田はアウェーのビルバオ（スペイン）戦に１―２の後半９分から出場。チームはその後２得点を奪い逆転し、３―２で勝利した。

今節で決勝Ｔへの進出が決定したチームは８チーム。残り８チームは９位のＲマドリード（スペイン）から２４位のベンフィカ（ポルトガル）までのチームによるプレーオフで決まる。

◆決勝Ｔ進出チーム

アーセナル、バイエルン、リバプール、トットナム、バルセロナ、チェルシー、スポルティング、マンチェスターＣ