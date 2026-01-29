横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズが、オフィシャルパートナーである横浜ビー・コルセアーズとコラボレーション。

横浜ビー・コルセアーズの世界観を纏う、特別なフォトウエディングプランが展開されます！

ホームアリーナを舞台に、バスケットコート中央や選手入場ゲートでの撮影も可能です☆

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「横浜ビー・コルセアーズ フォトウエディングプラン」

選手入場ゲートから颯爽と現れるおふたり

予約受付：2026年2月1日（日）より予約受付開始

撮影地：横浜国際プール（選手入場ゲート・コート・ベンチ・VIPルーム）

横浜市をホームタウンとするプロバスケットボールチーム「横浜ビー・コルセアーズ」と、オフィシャルパートナー契約を締結している横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ。

地域に根付いたスポーツ文化の振興支援のもと、ホテル主催のクリスマスチャリティーへの積極参加などを通じた地域貢献活動を推進し、パートナー関係を構築してきました！

2026年は新たなコラボレーション企画として、横浜ビー・コルセアーズの世界観を体感できるフォトウエディングプランが誕生。

「横浜ビー・コルセアーズ フォトウエディング」の予約受付が、2026年2月1日よりスタートします☆

横浜ビー・コルセアーズ フォトウエディングプラン 内容・オプション

エンブレム前での撮影

金額：1）「洋装基本プラン(1時間)」330,000円(税込)／2）「和装基本プラン(1時間)」374,000円(税込)

プラン内容：撮影データ100カット（DVD-R 1枚）、施設内使用料、衣装（洋装・和装）

オプション：

【オリジナル】

・会場内ビジョンへのデータ投影

・横浜ビー・コルセアーズ クラブマスコット「コルス（CORS）」との写真撮影（希望選手1名からの直筆サイン色紙付き）

・「海賊の鐘」の利用

・スモークジェット

・希望の選手からのお祝いメッセージ動画、など

【アルバム】

・シンプル 21cmスクエアタイプ／20P／20カット

・スタンダード A4横タイプ／20P／25カット

・プレミアム 30cmスクエアタイプ／20P／30カット

【映像】

・ダイジェスト映像（約5分）

・スナップスライドショー（約1分）

横浜を拠点に活動するプロスポーツチームとの人気企画「横浜スタジアム フォトウエディング」や「横浜FC フォトウエディング」に続く新プラン。

横浜ビー・コルセアーズのホームアリーナ「横浜国際プール」を特別に貸し切り、ここでしか叶わない唯一無二のフォトウエディング体験を提供します。

コート中央の主役となるおふたり

バスケットコート中央に佇む印象的なワンシーンをはじめ、横浜ビー・コルセアーズの世界観を生かした撮影スポットを多数用意。

クラブマスコット「コルス（CORS）」とのスリーショット

選手入場ゲートから颯爽と登場するおふたりの姿や、横浜ビー・コルセアーズのクラブマスコット『コルス（CORS）』との心温まるスリーショットなどが撮影可能です！

エンブレム前での撮影

また、海賊の力強さや結束を象徴するチームの盾型エンブレム前をバックにした撮影など、記憶に深く刻まれる一日を演出します。

加えて、ファンにはお馴染みの「海賊の鐘」の利用や、おふたりのオリジナルイメージを会場内ビジョンへ投影するなど、多彩なオプションメニューも取り揃えました☆

観客席でのワンシーン

衣装は、ホテル内のドレスショップ「FOUR SIS & CO.」にて、洗練された洋装・和装の中から選択。

そのほか、専任のトータルコーディネーターがヘアメイクやブーケに至るまで、おふたりの想いに寄り添いながらきめ細やかにサポートします！

シュートシーンなど、動きのあるカットも

横浜という街とスポーツが織りなす、特別な舞台。

そのかけがえのない空間で紡がれる、おふたりだけの一日を、横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズが上質なホスピタリティとともにお手伝いします☆

横浜ベイシェラトン ウエディング コンセプト

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズがお届けする結婚式は、時を重ねても色褪せることのない、心に残る特別な思い出を紡ぐ場所。

新郎新婦のおふたりはもちろん、おふたりをこれまで温かく見守り、育んできた両家や大切なゲストの皆様にとってもかけがえのない一日となるよう、心を込めてお手伝い！

この大切な瞬間が、10年後も20年後も変わらず心に刻まれるよう、おふたりらしさを大切にした結婚式を時代に合ったおもてなしで提案しています☆

地元プロバスケットボールチーム「横浜ビー・コルセアーズ」の世界観で撮影する、特別なフォトウエディングプラン。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの「横浜ビー・コルセアーズ フォトウエディングプラン」は、2026年2月1日より予約受付スタートです！

※施設の使用状況により、撮影日を最終決定いたします（要望を伺った上で日程を調整・相談いたします）

※写真はイメージです

※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください

