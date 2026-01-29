2月6日開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するフィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）ら日本代表選手が29日未明、羽田空港からミラノに向けて出発した。搭乗前には「TEAM JAPAN ミラノ・コルティナ2026 出発セレモニー」が行われ、それぞれが抱負を語った。ANAを通じて発表されたあいさつは以下の通り。

【フィギュアスケート女子・坂本花織】

「今回のオリンピックは私自身3回目のオリンピックになります。過去の大会の経験を活かして、今回も自分らしく、思い切りのいい演技ができるように、精一杯頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします」

【フィギュアスケート男子・鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）】

「オリンピック自体が2回目となるんですけれども、まずは自分の目標としている点数だったり、結果っていうのを達成できるように精一杯頑張りたいなと。あとはフィギュアスケートの魅力、そして素晴らしさをパフォーマンスでお伝えできるよう頑張りたいと思います」

【同・佐藤駿（エームサービス・明大）】

「緊張すると思うんですけど、大会を楽しんで、皆さんの期待に応えられるよう頑張っていきます」

【フィギュアスケートアイスダンス・吉田唄菜（木下アカデミー）】

「出場できることをとても光栄に思います。いつも応援してくださる皆さんの声援を力に変えて、演技をしていきたいと思います。よろしくお願いします」

【同・森田真沙也組（木下アカデミー）】

「自分たちの満足のいく演技をして、楽しい大会だったなと思えるようにしたいなと思います。応援よろしくお願いします」

【スノーボード男子スロープスタイルビッグエア・木俣椋真（ヤマゼン）】

「オリンピックは自分にとってとても大きな舞台ですが、いつも通り自分の滑りができればと思います。応援よろしくお願いします」