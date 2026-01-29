韓国野球委員会（KBO）が3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、韓国代表が8強に進出した場合、4億ウォン（約4300万円）の賞金を新たに支給することが決まった。29日、韓国メディアが報じた。

韓国メディア「OSEN」や「聯合ニュース」によると、KBOは代表チームの士気や集中力を高めるため、これまでの大会は4強進出以降のみ賞金が支給されていたが、今大会から8強に進出した際も支給されることが決まったという。

8強は4億ウォンで、4強進出時はこれまでの3億ウォン（約3200万円）から6億ウォン（約6400万円）に倍増。準優勝時は7億ウォン（約7500万円）から8億ウォン（約8500万円）に、優勝時は10億ウォン（約1億円）から12億ウォン（約1億2800万円）にそれぞれ増額されることとなった。

韓国代表は日本が連覇した2009年の第2回大会で準優勝だったものの以降は、前回大会まで3大会連続で予選敗退が続いている。

前回大会で世界一に輝いた日本は、優勝賞金300万ドル（当時約4億円）、準優勝の米国は170万ドル（当時約2億2300万円）を手にした。前回大会の賞金総額は1440万ドル（当時約19億2000万円）だった。