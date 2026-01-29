警視庁の第101代警視総監に就任した筒井洋樹氏が日本テレビのインタビューに応じ、「治安課題へ対応するとともに5年後10年後も警視庁が強くあり続けるためを考えたい」と話しました。

第101代警視総監の筒井洋樹氏は現在56歳。東京都出身で正義の実現という警察の使命にやりがいを感じ1993年に警察庁に入庁。沖縄県警・京都府警本部長や警察庁警備局長を歴任し、23日付で警視総監に就任しました。

筒井警視総監は27日、日本テレビのインタビュー取材に応じました。

以下は記者との一問一答。

――警視総監になり、力を入れていきたいことを教えてください。

現下の治安課題への対応と警察を取り巻く将来までの状況を踏まえ組織をどのように運営していくか、組織の形をどう考えるか。大きくその2つがあるかと思っています。現下の治安課題への対応という点でいいますと選挙がありますが、それと同時に「トクリュウ」対策というものが最重要課題だと思っています。

もちろんそれ以外にも人身安全事案、重要未解決を含めた重大犯罪、あるいはサイバー犯罪、交通事故、首都直下地震などの大規模災害。そういったことについては、同じように重大な課題だと考えていますので、そういうところに取り組まなくてはならないと思います。

（将来の状況については、警視庁の）採用も厳しくなっています。少子化の時代であっても5年後、10年後も警視庁が強くあり続けるためにどういう組織のあり方がいいのか考える。そういう意味で就任の際にも「強く・優しく・柔らかい警視庁」を念頭に置いていると申し上げました。そういうことを今、考えています。

――総監が話されたトクリュウ対策、2025年はまさにトクリュウ対策元年ともいえる年でしたが、今年は増員もされる見込みで、さらに強化されると思います。一方で、トクリュウは海外拠点も増えていると感じていますが、その辺りの警視庁としての対応を教えてください。

海外では、直接の法執行ということは相手国の同意がなければできませんので、海外で何が起こっているのかということも含めて情報収集をしていく上で、やはり海外の機関との協力というのは非常に大事になっていくと思います。

国際的な警察活動ということになると、警察庁を通じてやっていくことになると思うので、警察庁の担当部署とよく連携しながら海外の治安機関とも連携するということが大事かと思っています。

「ルフィ事案」を始めとして、海外での特殊詐欺拠点の摘発についてはノウハウも蓄積されてきていると思いますので、それをさらにブラッシュアップしていく。外務省や法務省とも警察庁を通じて、協力しないといけないと思いますので、いろんなところに力を借りながらやっていきたいと思っています。

――これまでのキャリアで思い入れ、心に残るものがあれば教えてください。

心に残っている事件というものはたくさんあるのですが、神奈川県警の刑事部長だった際に、老人ホームで連続して入所していた方が突き落とされて亡くなるという事件がありました。（※2014年・川崎 老人ホーム連続殺人事件）その事件の捜査を担当しました。

なぜ心に残っているかといえば、この事件は物証がとても乏しく立証が難しい事件でした。私は神奈川県の刑事部長の前任地で「録音録画」の法制審を担当していました。（※裁判員裁判の対象となるような刑事事件の際に容疑者の取り調べの様子を録音・録画する制度）

最終的には刑事訴訟法の改正につながり、裁判員裁判対象事件について「録音録画」が義務化されることになりましたが、そこに至るまでの議論を対応していました。

物証の乏しかったこの事件では「録音録画」が役に立つのではと思い、捜査方針を現場で協議するときに「録音録画」をやってみませんかという話をして、当時は現場の受け止めとしては慎重なものがあったが、議論の末にやることになりました。実際にやってみたところ、捜査にプラスになった面がかなりあり、最終的には有罪になり死刑判決が出る事件となりました。

警察庁で自分が経験したことが現場の「生」の捜査に役立ったという面もあり、警察庁で企画立案した制度施策がきちんと県の実際の捜査でうまく運用できることが確認できたという意味でも、とても心に残っている事件です。