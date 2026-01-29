【写真クイズ】この食材の名前は？　フランス育ちです

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

■縮れています

正解：ちりめんキャベツ

難易度：★★★★☆

葉の縮れに旨みがからむ

ちりめんキャベツは、その名の通り、葉の表面が細かく波打って縮れているのが最大の特徴です。この縮れ具合が、日本の伝統的な織物である「ちりめん（縮緬）」に似ていることから、この名前がつけられました。

葉は濃い緑色で、一般的なキャベツよりも葉に厚みがありながら、繊維がきめ細かく、加熱するとやわらかくなるのが特徴です。

正式には「サボイキャベツ（Savoy cabbage）」と呼ばれ、フランスのサボイ地方で作られてきたことが名前の由来とされています。

原種は地中海沿岸が起源とされ、中世以降、ヨーロッパ各地で品種改良が進み、寒冷な地域を含む広い範囲に普及しました。

寒さに非常に強く、霜に当たると甘味を増すため、冬のヨーロッパの食卓には欠かせない野菜となっています。

日本には明治時代後期から大正期にかけて導入されたとされますが、当時の日本では結球がしっかりした丸いキャベツが主流だったこともあり、葉が縮れた半結球タイプであるちりめんキャベツは広く普及しませんでした。そのため、本格的に市場に出回り始めたのは、比較的最近のことです。

旬は、おもに秋から冬にかけてです。

とくに霜が降りる季節に収穫されたものは、葉が締まって肉厚になり、えぐみが少なく、甘味と旨みが凝縮されます。

最大の魅力は、そのフリル状に縮れた葉の間に、スープや煮汁の旨味が存分にからみつくところにあります。ロールキャベツやポトフなど煮込み料理に使うと、葉の凹凸ひとつ一つに味が深く浸透し、豊かな風味を最後まで楽しむことができます。

色の濃い外葉と、中央の淡い緑のコントラスト、そしてフリルのような形状が美しいことから、ヨーロッパやアメリカでは、観賞用としてあえて収穫せずに畑に残されることもあります。

美味しいちりめんキャベツの見分け方

その縮れた葉の特性から、一般的なキャベツとは異なる見極め方が必要になります。

まず、持ったときにずっしりと重みを感じるものを選びましょう。重いものは葉が密に詰まっており、水分と甘味が十分に蓄えられている証拠です。

葉の縮れが、全体的に細かく、はっきりと深く波打っているものが良品です。この縮れが深いほど、煮込み料理にしたときに旨みがよくからみます。

外葉の色は濃い緑色が鮮やかで、ツヤがあるものが新鮮です。また、内側の葉と外側の葉の色のコントラストがはっきりしているものも、質の良し悪しを見分ける目安となります。

葉の硬さも確認しましょう。葉がピンとしていて、しなやかさがありながらも、ハリと弾力があるものが新鮮です。触ってみて、フカフカと柔らかすぎたり、逆に葉先が乾燥してパリパリになっているものは、鮮度が落ちています。

切り口が白く、乾燥していないものが新鮮です。黒ずんでいたり、変色が見られるものは避けましょう。

ちりめんキャベツの注目栄養素

注目すべきは、まずビタミンCが豊富に含まれていることです。

ビタミンCは、コラーゲンの生成を助ける働きがあり、私たちの皮膚や粘膜の健康維持をサポートする重要な成分です。

とくに気温が低く、乾燥しやすい寒い時期は、体の抵抗力を保ち、体調を万全に整えるために積極的に意識して摂取したい栄養素といえます。

ビタミンKの含有量が多いことも特徴です。

ビタミンKは、骨の健康維持を助ける大切な栄養素で、濃い緑色の葉物野菜に多く含まれます。

さらに、胃腸の粘膜を整えるのを助ける成分として知られるビタミンU（キャベジン）も豊富に含まれています。

葉が肉厚で縮れているため、一般的なキャベツに比べて食物繊維をより多く含んでおり、腸内環境を整えるのに役立ちます。

