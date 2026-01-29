東京ステーションホテルのフルーツアフタヌーンティー。優美な空間でホワイトチョコレート×いちごや柑橘のスイーツを
東京ステーションホテルの1階「ロビーラウンジ」にて、心地よい甘さのホワイトチョコレートと、いちごや柑橘のみずみずしい果実が繊細に重なり合う「ホワイトショコラが香るフルーツアフタヌーンティー」を開催。
伝統的なフランス菓子から、ホテルならではの王道デザートまで、シェフの技と遊び心が詰まったラインナップでお届け。期間は、2026年2月19日（木）から3月31日（火）まで。
旬のいちごと柑橘が彩る目にも華やかなスイーツたち
注目のスイーツは、フランスの伝統菓子がアレンジされた「いちごのフラン」。いちごとタヒチ産バニラが香るしっとりとした生地に、軽やかなシャンティが重ねられ、いちごパウダーと削りたてのホワイトチョコレートがちりばめられたシェフいちおしの自信作。
グラスの中でいちごが華やかに彩るのは「フレーズ・ショコラムース」。ふんわりとしたいちごムースの奥には、濃厚なクレームショコラが忍ばせられ、甘酸っぱいいちごソースとフレッシュいちごで仕上げられている。
「オレンジプラリネムース」は、チョコレートサブレの上に爽やかなオレンジムースが重ねられ、ホワイトチョコレート風味のプラリネクランチが閉じ込められた1品。心地よい余韻を残す、柑橘のすがすがしさとコクのある甘みを味わって。
軽やかな食感が楽しいひと口サイズの「柑橘ミルフィーユ」は、サクサクのパイ生地にカスタードクリームとホワイトチョコレートのガナッシュをサンド。旬の柑橘のおいしさが存分に引き立てられた、この季節ならではのスイーツを召し上がれ。
トリュフ香るキッシュなどシェフ特製の本格的なセイボリー
セイボリーは、トリュフの香りがアクセントのキッシュや2種類のピンチョス、スモークサーモンとヴィーガンチーズクリームを合わせたクレープルーレカナッペなど、シェフの腕が光る本格的なメニューが揃う。スイーツとの絶妙なコントラストで、最後まで飽きることなく楽しめるのがうれしい。
非日常を感じる優美な空間で、ゆったりとした特別なティータイムを過ごしてみてはいかが。
