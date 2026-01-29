【雪情報】JPCZの影響も‥30日にかけて大雪おそれ　近畿北部６０センチ、関東平野も積雪に注意

日本付近は冬型の気圧配置となっています。３０日にかけて上空に強い寒気が流れ込み、この冬型の気圧配置がさらに強まる見込みです。



気象庁によりますと、東北地方と東日本から西日本では、日本海側を中心に降雪が強まるでしょう。



平地でも大雪となる所があるほか、普段雪の少ない太平洋側の平地でも大雪となるおそれがあります。



日本海西部には日本海寒帯気団収束帯（＝ＪＰＣＺ）が形成されて、帯の周辺では３時間に５センチ前後の雪が降っている所があるということです。





ＪＰＣＺが停滞して雪雲が同じ地域に流れ込んだ場合は、局地的に降雪が強まるおそれがあります。【兵庫県の降雪予想】近畿地方では、３０日にかけて短時間に降雪が強まり大雪となるでしょう。特に２９日夜遅くから３０日昼前にかけて、雪雲が予想より発達したり停滞した場合には警報級の大雪となる可能性があります。２９日午後６時までの１２時間（多い所）＊北部：３０センチ＊南部山地：２０センチ＊南部平地：３センチ３０日午前６時までの２４時間（多い所）＊北部：６０センチ＊南部山地：５０センチ＊南部平地：１０センチ３１日午前６時までの２４時間（多い所）＊北部：３０センチ＊南部山地：３０センチ＊南部平地：５センチ【京都府の降雪予報】北部の丹後・中丹地域では５０センチに達する大雪となる見込みです。また、京都市内や亀岡などの南部でも、山地を中心に雪が予想されます。３０日午前６時までの２４時間（多い所）＊北部山地：５０センチ＊北部平地：３５センチ＊京都・亀岡山地：５０センチ＊京都・亀岡平地：３センチ＊南丹・京丹波：５０センチ＊山城中部：１センチ＊山城南部：１センチ３１日午前６時までの２４時間（多い所）＊北部山地：３０センチ＊北部平地：２０センチ＊京都・亀岡山地：３０センチ＊京都・亀岡平地：３センチ＊南丹・京丹波：３０センチ＊山城中部：１センチ＊山城南部：１センチ【北陸地方】北陸地方の上空約５５００メートルには氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。山沿いや山地だけでなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。３０日午前６時までの２４時間（多い所）＊新潟県平地：４０センチ＊新潟県山沿い：７０センチ＊富山県平地：４０センチ＊富山県山間部：７０センチ＊石川県平地：３０センチ＊石川県山地：４０センチ＊福井県平地：３０センチ＊福井県山地：５０センチ３１日午前６時までの２４時間（多い所）＊新潟県平地：２０センチ＊新潟県山沿い：５０センチ＊富山県平地：１５センチ＊富山県山間部：４０センチ＊石川県平地：１０センチ＊石川県山地：３０センチ＊福井県平地：１５センチ＊福井県山地：２０センチ【東海地方】３０日午前６時までの２４時間（多い所）＊愛知県山地：１５センチ＊愛知県平地：７センチ＊岐阜県山地：４０センチ＊岐阜県平地：２０センチ＊三重県：１０センチ【関東甲信地方】関東地方の平野部でも積雪となる所があるでしょう。甲信地方や北部の山地では４０センチ前後のしっかりとした雪になります。３０日午前６時までの２４時間（多い所）＊関東地方北部山地：３０センチ＊関東地方北部平地：１センチ＊箱根から多摩・秩父地方：５センチ＊関東地方南部平地：１センチ＊甲信地方：４０センチ２９日６時から３０日６時までの２４時間（多い所）＊東北地方：５０センチ＊北陸地方：７０センチ＊東海地方：４０センチ＊近畿地方：６０センチ３０日６時から３１日６時までの２４時間（多い所）＊東北地方：７０センチ＊北陸地方：５０センチ＊近畿地方：３０センチ積雪や路面の凍結による交通への影響に注意・警戒してください。特に雪雲が停滞した場合は警報級の大雪となる可能性があります。