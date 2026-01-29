大学受験シーズンの始まりと重なった大相撲初場所は、新大関安青錦の優勝に終わった。同じ土俵に立ったスポーツ推薦ではない元受験生に話を聞くと、おのおのが目標にまい進できる特異なプロスポーツ界の懐の深さを感じた。

関取の大多数が強豪の高校・大学出身。モンゴル勢もアマで実績を積んだスポーツエリートばかりだが、幕下以下は多種多様な経歴の宝庫。スポーツ推薦でなく一流大に進んだ者も珍しくない。

三段目の須山（２８）＝木瀬＝は、市立浦和から１浪で慶大に進学し、１年冬に東大に再挑戦し合格。「慶応で単位も取っていたが、０・０２点足らず東大に落ちたので悔しくて１２月から勉強した。英語の大問４、５（選択式）で選んだフランス語が簡単に思えたのが大きかった」と回想した。浪人時のセンター試験（現共通テスト）後に「仲間とラーメン屋で励まし合ったのが一番思い出深い」と語った。最高位は東幕下３４枚目（２４年九州場所）。「年齢的に時間がない。受験勉強のようにこの１年、必死に向き合いたい」と誓った。

序二段の朝力丸（２３）＝高砂＝は大阪星光学院から千葉大に進学。現役時に志望校に落ち、浪人中はアルバイトに励み、原付免許を取得し「自分を見つめ直す時間だった」と振り返る。大相撲への憧れが膨らみ、大学から競技を始め、卒業を機に入門。「大変なことも多いが、本場所の土俵は自分を自由に表現できて楽しい」と語った。

序二段優勝の光星竜（２５）＝音羽山＝は安田学園から語学学校を経て、米ネバダ州立大に留学。宇宙工学を学びつつ、得意の柔道で２２年ＵＳオープン１００キロ級に優勝した。「受験は青春だった。高３の金鷲旗は皆で太宰府天満宮に合格祈願した」と振り返る。父の元幕内安芸ノ州の兄弟子で、自身の名付け親だった先代錣山親方（元関脇寺尾）の死去を機に角界挑戦を決意。「父と寺尾さんが得意だった突き押しを覚えています。最終的には師匠（元横綱鶴竜）のように何でもできるように」と前を向く。

三段目の庄司（３１）＝武蔵川＝は秋田・横手高から埼玉大に進学。ネットでは高学歴が皮肉られることも多いが、その表情が生き生きしているように感じるのも事実。土俵で注目される日が楽しみだ。