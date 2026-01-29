２８日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」で、２週連続企画となったきしたかの・高野正成の１０メートル飛び込みチャレンジは無事、飛び込みが成功し大団円。高野はＴＢＳラジオ「きしたかののブタピエロ」でラスト、追加の１００万円チャレンジの結果を明かした。

１０メートルの飛び込み台の上からプールに飛び込む企画は２週目に突入。施設側の都合ということで、生放送とはならなかったが、ノーカットで高野の挑戦を放送した。

やはりそう簡単には飛べない高野。だがみなみかわ、日本一おもしろい大崎、本多スイミングスクールの励ましや叱咤もあり、番組後半、飛び込みに成功。しかも、その後の紙飛行機１００万円チャレンジも本多スイミングスクールが紙飛行機をキャッチし、まさかの成功。１度飛べた高野は、その後も飛び込むなど、恐怖心は払拭されたようだった。

高野は放送後にＴＢＳラジオ「きしたかののブタピエロ」で、この飛び込みを振り返り。ラジオ収録は２６日で、放送は２８日という中で、まずは飛べなかった生放送を振り返り。高野は「飛びたいよ。かっこいいところを見せたい？そう思うよ」「でも飛べないんだよ。飛んだら盛り上がるって分かってるんだよ？でも飛べない」などと訴え。

反響についても「すごいことになってるよ。初めてこんなに反響があるの。芸人辞めて下さい系。お願いなんでと、丁寧に辞めて下さいパターン。すごいよ」といい、相方の岸大将も、高野と間違えている人から続々と「飛べ」ＤＭが届いてると明かした。

そして、２８日の放送で飛べたことにも触れ「怖かったけど、飛んでみたらこんなもんかと」「嬉しかった。オレ、まだやれるって思った」と感想を吐露。「波があるの。怖さの。全然無理な時間帯もあるし、行けそうな気がする時もあって。いけちゃえばいいけど、フワッと怖いのが入ってくると無理」と振り返った。

そして「時間的にもヤバイ、いっちゃえという感覚」で飛び込んだといい「落ちた時、幸せがあったの。できたよ、オレ！って。オレ、できました！感動してカメラマンに言ってたらバーンと音がして。大崎がもう飛んでた」と、日本一おもしろい大崎の度胸に震えていた。

さらに、番組ラストでは、残り数十秒となり、放送中に紙飛行機チャレンジが成功すればもう１００万円プラスされることが発表され、高野が飛び込み台へ。カウントダウンされる中、紙飛行機を飛ばし、飛び込んだ瞬間で番組は終わってしまった。

果たして高野のチャレンジは成功したのか？高野は「高野いけ！って走って上行って、いけたのよ。飛べたのよ１回飛んでるから。アドレナリン出て。でも取れなかった。それで（プールから）あがって、残り何秒かありますってもう１回上がって最後飛んで、取れないで終わった。３回飛んだ」と、番組では放送されなかった紙飛行機チャレンジは、失敗したと明かしていた。