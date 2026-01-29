²¤½£¤ÇÙæ¤Þ¤ì¤ë¼ã¤ÆüËÜ¿Í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤¿¤Á ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤¿½ÐÀ¤Æ¬¤Ï¹¶·â¿Ø¤Ë¤â
ÀèÆü¡¢U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä²¼¤ÎÀ¤Âå¤ÎU-21ÆüËÜÂåÉ½¤À¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢²¤½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆ±À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤¬»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤Î¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¨¡¨¡¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ËÅÏ¤Ã¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ä¡¢¤¹¤Ç¤ËAÂåÉ½¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¸åÆ£·¼²ð¡Ê20ºÐ¡Ë¡¿¥·¥ó¥È=¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¡Ë
¡¡191cm¤Î¹â¤µ¤ÈÂ¸µ¤Î½À¤é¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ëËüÇ½·¿¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÎºÇÇ¯¾¯ÆÀÅÀµÏ¿¤ò»ý¤Á¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë20ºÐ¤ÇÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤¢¤Þ¤êÄêÃå¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä¹¿È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸åÆ£·¼²ð¡¡photo by Hiroyuki Sato
¡¡Ãæ³Ø£³Ç¯»þ¤ËÈØÅÄU-18¤ËÈô¤Óµé¤Ç¾º³Ê¤·¡¢Åö»þ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤ä¥È¥Ã¥×²¼¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Å¾µ¡¤Ï¹â¹»£±Ç¯»þ¤ËË¬¤ì¤¿¡£Á°ÅÄÎË°ì»á¡Ê¸½ÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬ÈØÅÄU-18¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éËÜ³ÊÅª¤ËFW¤Ç¥×¥ì¡¼¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£¹â¹»£²Ç¯»þ¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÇJ£²¤Ç£·¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢2024Ç¯£±·î¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎÌ¾Ìç¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç°ú¤È´¤«¤ì¤¿¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤ËÀÒ¤òÃÖ¤¡¢1Ç¯¸å¤ËÀµ¼°¤Ë·ÀÌó¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÁ´¸ø¼°Àï10»î¹ç£³ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢º£µ¨¤Ï¹¹¤Ê¤ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ¥·¥ó¥È=¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë¥í¡¼¥ó¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£½øÈ×Àï¤Î¸Â¤é¤ì¤¿½ÐÈÖ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¼ÂÎÏ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¸ø¼°Àï¤Ç22»î¹ç10ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£ºòÇ¯11·î¤ËAÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤Î¤âð÷¤±¤ë¡£
¡¡²¹¸ü¤Ç¿Í²û¤Ã¤³¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤¬¡¢ÊªÉÝ¤¸¤»¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÈ¯¤¹¤ë¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢U-22ÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿ºòÇ¯£¹·î¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¡£Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ò·Ð¤Æ¹çÎ®¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ï£±»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£²¿¸Î¤Ê¤Î¤«¨¡¨¡¡£¸åÆ£¤Ïµ¿Ìä¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤ÈÎý½¬¸å¤Ë15Ê¬¤Û¤É¸ÄÊÌ¤ÇÏÃ¤¹¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö³¤³°ÁÈ¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ËÍè¤¿¤Î¤Ë¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï½éÀï¤Î20Ê¬¤ÈÂè2Àï¤Î60Ê¬¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤â¤¦¾¯¤·»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ä¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤òÄÌ¤¹¤¿¤á¤ËÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÅ¬²ò¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¡£Â¾¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¼«Ê¬¤Ë¼è¤ê¹þ¤á¤ëÎÏ¤â¤Þ¤¿¸åÆ£¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÇºÇ¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢Å·°æÃÎ¤é¤º¤Î¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÚÊ©£³Éô¤Ç½¤¹Ô¤¹¤ëFW¤È¥Ö¥ó¥Ç¥¹¹Ô¤¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ÅÀ¼è¤ê²°¡Û
¹â²¬Îâñ¥¡Ê18ºÐ¡Ë¡¿¥ô¥¡¥é¥ó¥·¥¨¥ó¥Ì¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹£³Éô¡Ë
¡¡¿ÈÄ¹165cm¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢Æü¾Ï³Ø±à¹â£³Ç¯»þ¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤¹¤°¤Ë²¤½£¤Ç¸¦ïÓ¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£
ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤ÏÈ´·²¤ÎµÞ²Ã¸ºÂ®¤ÈìÅÍß¤µ¤À¤í¤¦¡£¥×¥ì¥¹¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÆóÅÙÄÉ¤¤¡¢»°ÅÙÄÉ¤¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤é¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¡£
18ºÐ¤Ç¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Æü¾Ï³Ø±à¹â£±Ç¯»þ¤Î2023Ç¯£²·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¶å½£¤Î¿·¿ÍÀï¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢±óÀ¬¤ÇÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Ç¯£··î¤ÎU-17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢11·î¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢£´Àï£´È¯¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¡£
¹â¹»£³Ç¯»þ¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Î£±»î¹ç¤ò½ü¤¡¢½Ð¾ì¤·¤¿Á´»î¹ç¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤Ê¤É¡¢È´·²¤Î·èÄêÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËµÈÅÄËãÌé¤ä¿û¸¶Í³Àª¡¢¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ¶°ïºà¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ç¤ÏU-21¥Á¡¼¥à¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ºò²Æ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹£³Éô¤Î¥ô¥¡¥é¥ó¥·¥¨¥ó¥Ì¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£¤½¤³¤Ç¤â¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³«ËëÁ°¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë¤ÈÂè£²Àá¥ë¡¦¥×¥¤¡¦¥Õ¥Ã¥ÈÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÀèÀ©ÅÀ¤È·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¡¢2-1¤Î¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¯¡¢ºò½©¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤âÌµÆÀÅÀ¤ÇÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤â½Ð¾ì»þ´Ö¤ò¿¤Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¸þ¤¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢Æü¡¹À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£ÎôÀª»þ¤ËÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï¡¢¸½ºß¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¾¾ÌÚ¤ËÄÌ¤º¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍèÇ¯¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤â¤¢¤ê¡¢ÂçÉñÂæ¤ÇÇúÈ¯¤¹¤ë»Ñ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
±ö³·ò¿Í¡Ê20ºÐ¡Ë¡¿¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¡Ê¥É¥¤¥Ä£±Éô¡Ë
¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î¾®¿ù·¼ÂÀ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤³¤Î£±·î¤Ë¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤Î½ÐÀ¤Æ¬¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£
²£ÉÍFC Jr.¥æ¡¼¥¹¤«¤éÔ¢ÕÜ±¡µ×²æ»³¹â¤Ë¿Ê¤ß¡¢£³Ç¯¼¡¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤ÇºÍÇ½¤¬²Ö³«¤¯¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿¿ä¿ÊÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¡££±Ç¯»þ¤Î´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£³Éô¤Ê¤¬¤é15ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ÆþÃÄ¤¬ÆâÄê¡£2024Ç¯£´·î¤Ë¤ÏÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆJ£±¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢£¶·î¤ËU-19ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥â¡¼¥ê¥¹¥ì¥Ù¥í¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£¤½¤³¤Ç²¤½£¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é¸«½é¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¿ÊÏ©¤ò²¤½£Ä©Àï¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡££¸·î¤Ë¥ª¥é¥ó¥À£±Éô¤Î¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Ï25»î¹ç¤Ç£´¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢º£µ¨¤Ï12»î¹ç¤Ç£·ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤Èº£Ç¯£±·î¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ë¿äÄê°ÜÀÒ¶â18²¯±ß¤Ç°ú¤È´¤«¤ì¤¿¡£
¥¿¥Õ¤ÊÀº¿À¤òÈ÷¤¨¡¢²¿»ö¤Ë¤âÉé¤±¤º·ù¤¤¡£¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¤Î²æ¤Î¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¼þ¤ê¤Ë¥Ñ¥¹¤òÍ×µá¤µ¤ì¤Æ¤â¼«¤éÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ê¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤¬¸÷¤ë¡£¸þ¾å¿´¤â¹â¤¯¡¢¾ïÆüº¢¤«¤é¡ÖAÂåÉ½¤Ë¹Ô¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¡×¤È¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ìÅÍß¤Ê»ÑÀª¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ý¥¹¥È¥ï¡¼¥¯¤ä¼éÈ÷»þ¤Î¸Ä¿ÍÀï½Ñ¤Ê¤É¡¢²ÝÂê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊä¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ëÆÀÅÀÎÏ¤Ï¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÇÆ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä²¼¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤â°ïºà¤¬¡Û
¿·Àî»Ö²»¡Ê18ºÐ¡Ë¡¿¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¡Ë
Ç¯ÎðÅª¤Ë¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤Î£±¤Ä²¼¤ÎÀ¤Âå¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÈô¤Óµé¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
µ¡Æ°ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÃ±ÆÈ¤Ç»Å³Ý¤±¡¢¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤â½Ä¤Ø¤ÎÆÍÇË¤âÆÀ°Õ¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¹ª¤ß¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¡¢¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤³¤Ê¤¹¡£
ºòÇ¯¤Îº£º¢¤ÏÄ»À´U-18¤Ë½êÂ°¤·¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ë¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹â¹»£³Ç¯À¸¤ò·Þ¤¨¤ëÄ¾Á°¤ÎºòÇ¯£²·îÈ¾¤Ð¤Ë£²¼ïÅÐÏ¿¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÈØÅÄ¤È¤ÎJ£²Âè£²Àá¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ê¤¬¤éPK¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤½¤Î¸å¤ÏU-18¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¼çÂÎ¤Î³èÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
£µ·îÈ¾¤Ð¤Ë¤Ï2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤ÎºÇÁ°Àþ¤â¤·¤¯¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤«¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤ò·èÄêÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢£¹·î¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ç¤Î³èÌö¤À¡£
¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤È¤Î½éÀï¤ÇÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢»Ä¤ë»î¹ç¤Ç¤â·èÄêÅª¤Ê³èÌö¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤»¤ë¡£Èô¤Óµé¤Ç¤ÎÁª½Ð¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÈôÌö¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢µ¢¹ñÄ¾¸å¤ÎJ£²¤Ç£³ÀïÏ¢È¯¤ÈÇúÈ¯¡££¹·î¤ÎJ¥ê¡¼¥°·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢10·î¤Ë¤ÏÍâ¥·¡¼¥º¥ó¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£
12·î²¼½Ü¤ÎSBS¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÍèÇ¯¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤¹¤ëU-18ÂåÉ½¤Ç¼ç¼´¤òÌ³¤á¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ä¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤òÂ·¤¨¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òËÝÏ®¡£Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤Ë¤Ï¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢£±Ç¯¤Ç¶Ã¤¯¤Ù¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¿ë¤²¤¿¡£¡Ö»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æ±»þ´ü¤Ë³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¿ÀÂå·Ä¿Í¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¶¡Ë¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Ä¤Ä¡¢µ¤±Ô¤Î18ºÐ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤¦¡£
