全日本卓球シングルス 男子

【準決勝で実現した王者・松島vs日本のエース・張本】

１月20日から25日にかけて行なわれた「天皇杯・皇后杯2026年卓球全日本選手権大会」の男子シングルスを制したのは、18歳の松島輝空（まつしま・そら／木下グループ）だった。



準決勝で張本（左）を下し、決勝も勝利した松島 photo by 松尾/アフロスポーツ





昨年、圧巻のパフォーマンスを披露し、17歳にして全日本王者に輝いた松島。その勢いを持続させた"左のエース"は、昨年11月に世界の強豪が集う「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」を制するなど、世界ランキングを８位（大会開幕時。以下同）まで押し上げた。



今年の全日本で、連覇を狙った松島とともに優勝候補に挙げられたのは、昨年８月の「WTTチャンピオンズ横浜」、同12月の「WTTファイナルズ香港」と大きな国際大会でタイトルを獲得した"右のエース"、張本智和（トヨタ自動車／世界ランキング５位）。世界ランキングでトップ10入りする両者が、今年も主役を演じると予想された。

松島は、国内の戦いでも"追う立場"から"追われる立場"へと変わるなかで、連覇という課題を自らに課して今大会を迎えた。４回戦と５回戦をストレートで勝利し、６回戦も大学生の実力者、茺田一輝（早稲田大）を４−１で下した。見据えるのは頂点のみ、と言わんばかりに、淡々と自らの役割を遂行していった。

一方の張本は、中国から熱烈な応援団も駆けつけるなど人気はナンバーワン。初戦の４回戦では第２ゲームを奪われるなど緊張も感じさせたが、５回戦の英田理志（日の出医療福祉グループ）、６回戦の吉村和弘（ケアリッツアンドパートナーズ）と試合を重ねるにつれて、その硬さから解放されていった。

両者の力が試されたのは準々決勝だった。松島は32歳のベテラン、吉村真晴（SCOグループ）に第１ゲームを奪われ、４ゲーム連続でデュースと苦しみながらも４−１で勝利。一方の張本も、サウスポーの木造勇人（関西卓球アカデミー）の粘りに遭い、フルゲームにもつれたがそれを制した。



両者とも、周囲から"勝つのが当たり前"と思われる見えない敵にも打ち勝ち、２年連続で、準決勝での「松島輝空vs張本智和」が実現することになった。

【松島が苦境で見せた精神力の強さ】

その第１ゲームは、リベンジを狙う張本が幸先よく６ポイントを連取。昨年はゲームカウント１−４で敗れたが、異なる展開になることを予感させた。

しかし、松島が０−６から低いトスのサービスで２ポイントを奪うと、流れが一変。徐々に両ハンドが決まり出し、２度の３連続ポイントなどで８−８と追いついた。そこからゲームポイントを握ったのは張本だったが、９−10となったところでタイムアウトを要求。６点リードから始まった第１ゲームは、張本にとって"取らなければならないもの"というプレッシャーへと変わり、逆に点差を詰める過程で勢いがついた松島は反撃の準備を整えた。

タイムアウト明けの１本をカウンターでものにし、デュースへと持ち込んだ松島は、13−11と逆転して第１ゲームを奪取。百戦錬磨の張本を相手に、不利な展開を跳ね返したこのゲームは、松島の精神的な成熟度を示すゲームになった。

その後は両者がゲームを取り合い、勝負の行方は最終第７ゲームまでもつれ込んだ。そこでも張本に０−４とリードを許したが、中盤の４連続ポイントで８−６と逆転。両ハンドの鋭さに加え、得意のチキータでは緩急を織り交ぜるなど、世界屈指のラリー力を誇る張本からミスを引き出し、11−９で奪取。要所で巧みな状況判断が光った18歳が、２年連続で張本撃破に成功した。

「もちろん王者としての緊張やプレッシャーはあったんですが、張本選手との試合に懸けていました。その試合に勝つことができたから、優勝もできたと思います。去年はすべて自分が向かっていって、普段なら入らないボールが入ったりしていた。でも今年は、練習してきたボールや海外での経験も増えているので、その成果が発揮できたと思います」

【日本男子に揃った左右のエース】

今年は、ベスト４以降が昨年とまったく同じ組み合わせとなった。もう一方の準決勝も２年連続で篠塚大登（愛知工業大）vs谷垣佑真（愛知工業大）という"同門対決"となり、篠塚がそれを制して決勝に進んだ。サウスポー同士の一戦で松島が見せたのは、王者としての貫禄だった。精度の高い両ハンド、サービスエースも要所で決め、４−０のストレート勝ちを収めた。

なお、松島と篠塚は2024年の全日本の６回戦でも対戦しており、この時は篠塚がフルゲームを制している。当時は張本、戸上隼輔（井村屋グループ）に続くパリ五輪代表３人目の座を争う状況で、この結果、篠塚が代表入りを果たし、松島はリザーブメンバーに回った。篠塚も力を高めてきたが、この２年で覚醒したとも言っていい松島が、日本男子のNo.１サウスポーの座を不動のものとした。



連覇を成し遂げた松島は18歳にして、過去２度優勝の張本（2018年、24年）、戸上（2022年、23年）に並んだ。昨年の優勝から国際大会で飛躍したが、その才能が勢いだけではなく、継続的な努力に裏打ちされた確かな実力であることを示した。

松島の躍進が、日本男子卓球界にもたらす意味は大きい。これまで、大舞台ではエースの張本に依存することが多かった。だが、松島と張本という左右のダブルエース体制が整いつつあることは、今後の国際大会、そして2028年のロサンゼルス五輪へ向けても、力強い後押しとなるだろう。

2026年最初の大一番となった全日本選手権のシングルスで実力と成熟した精神力を示した松島は、今後どのように成長していくのか。左のエースのプレーから目が離せない。