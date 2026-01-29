ハリウッド実写版『機動戦士ガンダム』Netflixが配給へ

『機動戦士ガンダム』ハリウッド実写映画版『GUNDAM（仮称）』では、が配給を手がけることになるようだ。米が報じた。

製作は『名探偵ピカチュウ』（2019）や『ゴジラvsコング』（2021）など日本IP大作映画の多くを手がける米レジェンダリー。バンダイナムコグループの株式会社バンダイナムコフィルムワークスと共同で手がける。

主演は『恋するプリテンダー』（2023）（2024）のシドニー・スウィーニー、『ブラックアダム』（2022）アトム・スマッシャー役のノア・センティネオ。センティネオはハリウッド実写版『ストリートファイター』ケン役や、シルヴェスター・スタローン『ランボー』シリーズ前日譚『ジョン・ランボー（原題）』でランボー役を演じるブレイク前夜俳優だ。監督を務めるのは「スイート・トゥース: 鹿の角を持つ少年」（2021-2024）のジム・マイクル。

本企画は2021年にレジェンダリーとNetflixが共同制作を行う形で、配信作品として立ち上がっていたもの。当時は『キングコング：髑髏島の巨神』（2017）のジョーダン・ヴォート＝ロバーツが監督に就任していたが、後に離脱。Netflixも企画から離れていたが、このたびは配給側として舞い戻った形だ。

公開形式の詳細は定かではないが、バンダイナムコフィルムワークスははいちど「全世界劇場公開予定」として。Netflixは『フランケンシュタイン』（2025）など主力策を一部劇場公開するのが通例となっていることから、本作も映画館のスクリーンでお披露目される可能性が高い。

『機動戦士ガンダム』ハリウッド実写映画版『GUNDAM（仮称）』の公開時期は現時点で不明だ。

