【ミニストップ】「黒糖きな粉もちソフト」発売、大ぶりなきな粉もちに沖縄県産黒糖を使用したソースをかけた贅沢ソフト

ミニストップは、「黒糖きな粉もちソフト」を、2026年1月30日から国内1,760店舗(2025年12月末時点)で発売する。

◆黒糖きな粉もちソフト

【本体価格】

530円(税込:572.40円)

【エネルギー】

ワッフルコーン:398kcal/カップ:284kcal

北海道ミルクソフトに、沖縄県産黒糖を使用したとろける黒糖ソースと、黒寿(くろす)きな粉を使用したきな粉もちを合わせた。色が濃く香ばしさが強い黒寿きな粉が、もちと黒糖ソースの甘みを引き立てる。

食べるスプーン付き。小麦･大豆アレルギーを持つ人向けに、プラスチックスプーンも用意している。

〈ミニストップアプリでお得に購入できる〉

【30円引きクーポン配信】

1月30日〜2月12日まで、ミニストップアプリで「黒糖きな粉もちソフト」30円引きクーポンを配信する。使用にはミニストップアプリの登録、クーポン取得･提示が必要。

【モバイルオーダー30円引きクーポン配信】

1月30日〜2月12日まで、ミニストップアプリ版 モバイルオーダーで「黒糖きな粉もちソフト」30円引きクーポンを配信する。

ミニストップアプリの登録後、ミニストップアプリ版 モバイルオーダーでクーポンを利用して注文することで適用される。モバイルオーダー WEB版では、クーポンを利用できない。

