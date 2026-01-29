大阪中央支部による「第２０回東大阪少年硬式野球協会主催 新人親善野球大会」が２４日、開幕した。２５日と２日間で予選リーグ６試合を実施。初日はナガセボーイズが劇的な逆転サヨナラ勝ちなど、ともに１点差で制す２連勝で首位突破を果たした。２日目は八尾中央ボーイズが強打を発揮し、コールド勝ちで２連勝の１位突破。各日リーグ２位の東大阪布施ボーイズ、意岐部ボーイズを含めた４チームが３１日の決勝トーナメントに進んだ。

意岐部は延長戦の激闘を制し、２位突破につなげた。東大阪北Ｂ戦は初回に４番・古家の２点打などで３点先取。４回まで３点リードも、追いつかれた。タイブレークの延長７回に阪岡がスクイズを外され、三塁走者が憤死。だが、９番打者が「ここで三振したら、チームが勝てないなと。気を引き締めて打った」と意地の決勝打で救った。

勝てば３試合目を待たずに決勝トーナメント進出が決まる八尾中央戦は敗れたが、この試合でも主砲は２安打２打点。次につながる結果に「調子は結構良かった。４番の仕事を果たせて良かった」とうなずいた。

市川主将も１番打者として２戦連続安打と好調アピール。「ナガセには以前の試合で負けている。リベンジのチャンスで、勝ちたい」と準決勝を見据えた。