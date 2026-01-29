大阪中央支部による「第２０回東大阪少年硬式野球協会主催 新人親善野球大会」が２４日、開幕した。２５日と２日間で予選リーグ６試合を実施。初日はナガセボーイズが劇的な逆転サヨナラ勝ちなど、ともに１点差で制す２連勝で首位突破を果たした。２日目は八尾中央ボーイズが強打を発揮し、コールド勝ちで２連勝の１位突破。各日リーグ２位の東大阪布施ボーイズ、意岐部ボーイズを含めた４チームが３１日の決勝トーナメントに進んだ。

東大阪布施は１勝１敗でリーグ２位通過となった。ナガセに敗れたが１点差。難波主将は「今日は負けたけど準決勝、決勝とある。打撃はこの調子でいって、守備に気合を入れていきたい」と手応えを隠さなかった。

１点差で逃げ切った初戦で１安打の渡邉は、２戦目も途中出場から４回に一時勝ち越しの２点打。「（岩崎）コーチに教えてもらい、グリップの位置やバットの出し方を変えた。いつもより打てた」と感謝した。

マウンドでは女子選手の森が躍動した。ナガセ戦の３回無死一、三塁でリリーフし、振り逃げと不運な安打などで３点を許したが２回１失点。「緊張はしなかった。できるだけ少ない失点でと。コントロールが良かった」と度胸を示した。