大阪中央支部による「第２０回東大阪少年硬式野球協会主催 新人親善野球大会」が２４日、開幕した。２５日と２日間で予選リーグ６試合を実施。初日はナガセボーイズが劇的な逆転サヨナラ勝ちなど、ともに１点差で制す２連勝で首位突破を果たした。２日目は八尾中央ボーイズが強打を発揮し、コールド勝ちで２連勝の１位突破。各日リーグ２位の東大阪布施ボーイズ、意岐部ボーイズを含めた４チームが３１日の決勝トーナメントに進んだ。

勝負強かった。１勝同士の東大阪布施とのリーグ１位決定戦。ナガセは２点を追う５回、中尾主将の適時打で１点差に迫った。すでに制限時間を越え、なおも１死二、三塁。津田の打球は快音を残し、二遊間を破った。三塁走者・高橋に続き、中尾が決勝の生還。公式戦では自身初のサヨナラ打にヒーローは「自分が決めてやる気持ちだった。直球に絞って、狙い通り。気持ち良かった」と笑った。

東大阪北Ａとの初戦も、粘り強く制した。初回に滝口の適時二塁打と柴田のタイムリーで２点先制。２回にも角谷の犠飛などで２点を追加した。先制打の背番号２５は、先発マウンドでも４回途中を２失点と粘投し「皆が点を取ってくれると信じて、１点でも少なく抑えられるよう頑張った」。２試合目にもＨランプをともすなど投打に奮闘し、２連勝に貢献した。

首位突破で勢いもつけて決勝トーナメントへ。中尾主将は「守備面で崩れたところはあったけど、一丸で戦えたのが良かった。どんな大会でも優勝したい」と新年最初の１年生タイトル奪取から飛躍を狙う。