大阪中央支部による「第２０回東大阪少年硬式野球協会主催 新人親善野球大会」が２４日、開幕した。２５日と２日間で予選リーグ６試合を実施。初日はナガセボーイズが劇的な逆転サヨナラ勝ちなど、ともに１点差で制す２連勝で首位突破を果たした。２日目は八尾中央ボーイズが強打を発揮し、コールド勝ちで２連勝の１位突破。各日リーグ２位の東大阪布施ボーイズ、意岐部ボーイズを含めた４チームが３１日の決勝トーナメントに進んだ。

快音連発で、ひと足早い球春到来を告げた。八尾中央は意岐部との初戦で１０安打１２得点。東大阪北Ｂ戦でも１７安打で１８点を奪い、２試合連続コールド勝ちでリーグ１位通過を決めた。井手主将は「皆、冬の練習で得られた力を発揮できたと思う」と手応え。３０分間走や坂道ダッシュなどで走り込んだ成果に胸を張った。

２試合目は先発全員安打＆得点の圧倒ぶり。まさに全員攻撃を見せたが、なかでも計１１安打１３打点のクリーンアップが先導した。３番・鬼尾は初戦の先制犠飛で勢いづけると、２戦で計２安打４打点の５出塁。「これまでは緊張してガチガチだった。（父親から指摘され）今日はホワホワした気持ちで楽に打った」と助言を生かし、早速結果で応えた。

２戦目は５番・冨森の先制打が猛攻の呼び水となった。こちらは７出塁で４安打６打点の活躍に「チャンスでしっかり打てて良かった」。５安打３打点の４番・高山と主軸が躍動した。

「打撃で流れをつくっていくチーム」とキャプテン。４強決戦でも打ちまくり、新年初タイトルを奪う。