阪神の新外国人、ダウリ・モレッタ投手（２９）＝前パイレーツ＝が２８日、兵庫県西宮市の球団施設で入団会見を行った。会見場に姿を見せた姿に報道陣がどよめいたのは、異例のサングラス姿。来日時もジャージではなく、ビシッとしたスタイルで空港に降り立つなどこだわりをのぞかせた。

会見でモレッタが身に付けていたのはルイ・ヴィトンのサングラスにカルティエの腕時計、金のネックレスと高級ブランドに身を包んでド派手に登場。「熱狂的なファンがいる。チームの一員になれてすごいうれしいね」と笑みを浮かべて語った。

実は２７日に来日した際も、スタイリッシュなスーツに白のインナーを合わせ、サングラスを装着していたモレッタ。長距離移動ということもあり、過去の助っ人たちはジャージやラフなファッションで空港に降り立つことが多かったが、こわだりを感じさせた。

モレッタは昨季、パイレーツで１８試合に登板し１勝１敗、防御率３・２４をマークした。メジャー通算では１１２試合に登板し、１１６回２／３で１３８奪三振をマークしている。独特の軌道を描くスライダーが武器で、１００マイルに迫る直球も魅力だ。

２０２４年に右肘のトミー・ジョン手術を受けたが、レッズ時代には「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ａｍｅｒｉｃａ」のプロスペクトにランクされるなどの有望株だった。