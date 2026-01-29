2026年1月27日の『徹子の部屋』に梅沢富美男さんが研ナオコさんと共に登場。唯一の「親友」と語る二人が爆笑トークを繰り広げます。そこで今回は梅沢さんが「悔やんでいる」と語る出来事に触れた記事を再配信します。*****梅沢富美男劇団の座長で、多数のレギュラー番組を持つタレントの梅沢富美男さん。70歳を過ぎた今だからこそ「過去は振り返らず、先だけを考える」と決めているそうです。しかしその梅沢さん、高倉健さんと美空ひばりさんとの共演を断ったことだけは悔いが残っているそうで――。

【写真】35歳のころの梅沢富美男さん

特技は「忘れること」

一番の特技はなにか。そう聞かれたら、私は迷わず「忘れること」と答えます。

もちろん、人から裏切られたり、傷つけられたりすると、多少なりとも気分が落ち込み、ボーッとすることがあります。ところが、少し時間がたつと記憶から綺麗に消え去り、以後、取り立てて思い出すこともありません。

それは、「いいこと」に関しても同じです。お芝居や歌を表彰していただいたこともありますが、トロフィーや賞状はすべて捨ててしまいました。

良きにつけ悪しきにつけ、過去を振り返っても、いいことなんてひとつもない。70を過ぎ、残された時間も短くなってきたいまはなおさら、先のことを考えようと思っています。

なーんて、カッコつけてはみたものの、私にも「もったいなかった」と悔やんでいる出来事が、２つだけあります。

それは、さる２人の大物との共演の機会を断ってしまったこと。高倉健さん、そして美空ひばりさんです。

高倉健さんからご指名をいただいて

あれは1982年の秋、私が出演したＴＢＳのドラマ、『淋しいのはお前だけじゃない』が大ヒットした直後でした。

一躍時代の寵児となった私のもとに、健さんが主演する『居酒屋兆治』という映画の出演オファーが届きました。

「ご本人が梅沢さんの芝居をご覧になっていて、『彼にぜひ出て欲しい』とおっしゃっています」

泣く子も黙る健さんのご指名。私もニヤニヤが止まりません。

――この俺がついに銀幕デビューかぁ。

浮かれた気持ちのまま、真っ先に報告したのは、『淋しいのは〜』で起用してくださった大恩人である、ＴＢＳの高橋一郎監督でした。

「監督、かくかくしかじかで……」

「おい、すぐにそっちへ行くから、返事はいったん待て！」

そう言うと、一郎さんは事務所までスッ飛んで来られました。

泣く泣く断ることに

てっきり褒めてくれると思いきや、いやに表情がシブい。

「おい。その話、断れ」



あの高倉健さんからのオファーを「断れ」と言われて（写真はイメージ。写真提供：写真AC）

「ええっ」。思わぬ言葉に、私も二の句が継げません。

「いいか、お前だって、もう立派なスター役者なんだ。近々かならず主演の話がくる。そのとき初めてクビをタテに振りゃあいい。自分を安売りしなさんな」

なるほど、そういうものか。

業界を知り尽くした一郎さんのアドバイスを聞いた私は、打診を泣く泣く断り、主演の話がやってくる日を待つことにしました。

ところがどっこい。待てど暮らせど、そんな誘いは一向に来やしない（笑）。

――一郎さん、話が違うじゃねぇか……。

そうこうしているうちに、一郎さんも健さんも鬼籍に入ってしまいました。

「偉い人が『高倉の映画を断るとは、なんて太い野郎だ。もう梅沢にはオファーをするな』って怒っちゃって、大変だったらしいですよ」さる業界人からそう聞かされたのは、ずいぶん後になってからです。



『人生70点主義―自分を許す生き方』（著：梅沢富美男／講談社）

美空ひばりさんから共演のお話が

さて、それから数年後のこと。今度はひばりさんの事務所から連絡をいただきました。

「ひばりと一緒に、舞台に立ってもらえませんか？」

ひばりさんは歌だけではなく、新宿や梅田のコマ劇場を中心に、芝居にもたいそう精力的に力を注いでおられました。

――今度こそ逃さないぞ。

健さんの一件で懲りた私は、すぐさま共演を快諾しようと決めました。

とはいえ、当時の劇団の座長は兄貴。上下関係は絶対の世界ですから、事前に話を通しておかないわけにはいきません。

「兄貴、ひばりさんから共演のお話をいただいたんだけど……」

喜び勇んでこう切り出した私を一瞥すると、彼はこう言い放ちました。

「その話、断れ」



いつか見た光景。

教訓「大切なことは自分ひとりで決めなければいけない」

うろたえる私に、兄貴は諭すように続けます。

「なあ、富美男。お前はもう、明治座の舞台だって一枚カンバンで満員にできる花形役者じゃねぇか。いくら相手がひばりさんでも、売れているうちから二番手、三番手に下る必要はないだろう」

確かに梅沢劇団には、外の大物に力を借りることなく、自前で大型劇場を満杯にできるところまで上り詰めた誇りがあります。兄貴が言うことにも一理ある。

――ご縁があれば、いずれまたご一緒する機会もあるだろう。

そう考えた私は、ひばりさんの事務所に丁重にお断りを入れました。そのときすでに、歌姫の身に病魔が忍び寄っていたとはつゆ知らず……。

過去を振り返っても仕方がないと書いておいてなんですが、昭和の芸能を代表するお二人と共演したら、いったいどんな世界が見えていたのか。こればっかりは、芝居に生きる人間として、想像せずにはいられません。

本当に大切なことは、自分ひとりで決めなければいけない。あとから悔やまぬために―。

生涯の教訓であります。

※本稿は、『人生70点主義―自分をゆるす生き方』（講談社）の一部を再編集したものです。